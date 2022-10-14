跳電惡夢3／土地少、物料漲　業者吐苦水：最恨饋線蟑螂

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政府雖鼓勵民間開發綠電，但每個地區的饋線配額有限，有不肖業者會搶先申請，但卻無實際開發作為，其他業者即使有心開發，但饋線先被搶走，屆時電也送不出去，只是白忙一場。
台電去年推出電力交易平台，讓民間的儲能業者申請並提供調頻輔助服務（AFC）。根據台電官網，截至7月底，已申請通過的調頻輔助案件有154件、申請容量約2811.8MW，然而已完成並實際參與調頻輔助服務的案件數只有20件、總計容量69.5MW。申請完成的容量比例約2.5%。
「現在市場上整個饋線申請量已經2GW多了…但是實際上安裝100MW都不到，這中間有非常非常大的落差，主要的原因是因為，拿到饋線、跟把案子執行完畢的比例非常懸殊。」翰可能源總經理莊景名表示，有些業者去申請饋線，但是並沒有能力去完成案子，或者更有些業者，申請到饋線容量之後就想去轉賣，利用公共財賺錢，直批這些業者「不可取」。
「饋線是少掉一個就是少一個！像我們這種有心要投入儲能產業發展的廠商，我們就沒有足夠的饋線可以去使用，沒有足夠的饋線使用，又想要投入這個產業的時候，就必須要花比較多的代價。」莊景名說。
台普威能源營運長李威儀也指出，這些人去申請饋線權利後，再待價而沽，「其實不太應該是這樣」、「因為這是屬於全台灣的資源，並不是仲介的資源，那你懂了這個遊戲規則之後，就去申請下來待價而沽，我們明明做儲能的投報率有限，還要去把權利購置進來，其實是相當的不合理」。他也透露，去年有調整過饋線申請的規範，現在申請的門檻已經變嚴格了，「但是應該還是沒辦法遏止蟑螂」。
對於業者們的抱怨，台電發言人吳進忠無奈表示，這就是台灣人的商業模式，太陽光電發展的過程就有發生過饋線蟑螂的問題，「我們不鼓勵這樣」。至於解決方法，他說，從核發許可這天開始，業者有一年的時間去做興建，因此到期後業者若無併網或適當的進度，台電便可把許可取消，被占用的饋線容量便可以釋出。
「年底，會去看核定的這些進度有沒有在規定的時間完成，沒有完成就開始要檢討，如果都沒就要取消資格」、「如果有進度譬如說確實地也整了...就是缺工、缺料…這個可以展延，展延一次是半年、最多展兩次，都還是要看實際狀況。」吳進忠認為，在今年底陸續開始核定申請儲能建置進度之後，饋線蟑螂問題應會慢慢解決。
此外，因為政府目前以消防安全為由，規範儲能系統必須要設置在編定工業區內，因此既要求要在編定工業區、又必須要有台電的饋線經過，種種要求都造成土地稀少性。
「地主一聽到我們要蓋儲能，最少就先漲1.3倍，最多漲兩、三倍租金」，李威儀表示。而莊景名也說有面臨到不尋常的租金。不過相比於土地的稀少性，李威儀還是強調，「先把蟑螂清掃出去才是重點」。
除了饋線與土地問題，銀行對於儲能這種新興產業的態度保守，融資貸款不易，令業者相當頭疼。
此外，業者也都紛紛提到電池價格上漲，建置成本飆高。李威儀指出，全世界不管是因為俄烏戰爭、還是新冠肺炎疫情造成的原物料短缺，電池從去年就大漲價，下單也不見得買得到材料。
「2021年跟2020年，電池漲價漲了30%，2022年又對2021年又漲了20%，這來來去去就讓整個電池系統的成本水漲船高，非常非常的貴！」莊景名說，除了漲價，電池的交期也被延長，目前平均是12個月到18個月，種種因素讓業者吃不消。
無論是國內的饋線及土地問題、抑或是國際情勢造成的原物料問題，各種不利因素都讓正蓬勃發展的儲能業帶來挑戰。李威儀直言，儘管政府有拋出要在2025年目標達成的儲能建置容量，但他認為要達到是很困難的事情。
「光剛才那個饋線蟑螂的問題，幾乎就被占掉一半的使用權，沒有使用權你怎麼蓋？」李威儀說。要讓業者對發展儲能有信心，政府還有很多問題待解。