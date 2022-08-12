抓綠鬣蜥換獎勵！消防局錄影他爆怒 網揪疑點：自己養的
綠鬣蜥被列為有害物種，台灣不少縣市祭出獎勵政策，鼓勵民眾協助移除外來種！但近日有網友於臉書《爆料公社二社》表示，自己抓成袋綠鬣蜥到消防局換獎時，卻發現工作人員悄悄錄影，讓他生氣爆粗口，不過眼尖網友卻揪出疑點，懷疑原PO自導自演。
根據網友於臉書社團爆氣PO文「農業局找您們代收綠鬣蜥也是很麻煩，但是您們的態度可以好一點嗎？」文中提到自己拿綠鬣蜥到屏東消防局時，現場人員使用手機偷錄影對話，讓他飆髒話怒罵「我是移除者不是嫌疑犯，不想代收就跟農業局反應，不要很委屈」。
從原PO曬出的圖片可發現，他抓捕了相當大量的綠鬣蜥，網友紛紛表示「我覺得大家互相體諒啦」、「讓警消回歸專業好嗎」、「消防隊不是服務業耶，是要態度多好？」、「不錄影等等你說拿一百隻來結果帶來的才八十隻，後面誰要補」、「錄影你抓幾隻來吧！不然實際上5隻你說10隻，消防隊還要出門幫你抓五隻補齊」。
但也有網友翻出原PO個版的貼文，曾在幾年前養過綠鬣蜥，且抓捕的照片中多是幼仔，質疑自導自演「那一袋『幼仔』也太誇張多了吧，一般如果是捕捉，應該很難都抓到小朋友的」、「看起來是他自己養的」、「不想養了丟給消防隊嗎」、「連幼仔都有，消防局可能懷疑會是特意繁殖來的吧」。（編輯：鍾怡婷）