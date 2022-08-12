林智堅確定退選！他爆民進黨早「集體下車」：太難辯護了

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不僅如此，周偉航還透露，「我可以跟你講啦！民進黨的民代，大規模的退通告，他們不只沒有到蔡英文和林智堅的臉書下面按讚，也幾乎全部通告都在退，就是不願意上政（政論節目）去幫忙辯護，太難辯護了，鄭運鵬也是龜縮起來」。
該直播片段流出後，一名網友也隨即在PTT發文，以「周偉航：綠營民代大量退通告」為題寫道「周偉航在直播透露，不只不去臉書底下留言，綠營有大量民代幾乎都退政論通告了，因為不知道怎麼辯護」，這也讓原PO無奈表示「笑死，何苦啊」。
貼文也引起各路網友熱議，紛紛留言「集體下車了」、「為了護智堅去跟台大做對，完全沒成本效益，一個不小心帶來的影響比卡管還嚴重」、「綠營的很清楚吧，撞台大必死無疑」、「沒人敢亂出聲音了，現在慘到連FB留個言都會被作圖到處放送」、「綠營藍勾勾不上車了」。
今（12）日稍早，林智堅已經聲明強調，他將會退選桃園市長，表示因為論文風波造成的社會紛擾，學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，由衷的感到抱歉，自己將離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌，並希望大家把支持林智堅的力量，來支持鄭運鵬、支持桃園。（編輯：張志浩）