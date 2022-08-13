美麗妄娜出國念書！遭網瘋傳「靠乾爹養」 拍片泣訴真相
YouTuber「美麗妄娜」現年21歲，因火辣身材及大膽作風，頻道累積已83萬訂閱者，而她先前突然遠赴加拿大念書，並且在國外生活一段時間後，被酸民瘋傳是靠乾爹養，更怒罵她「去美國做雞」。對此，她也拍片澄清真相，並且在鏡頭前數度哽咽聲明，自己從16歲就沒拿家中半毛錢，全靠自己努力工作。
美麗妄娜PO出「傳聞我在美國做雞被乾爹包養？」的影片內容，針對酸民的惡意攻擊做出澄清，片中她提到有許多網友會說她「出國靠乾爹」、「在美國做雞賺錢很快樂吧」等惡意言論。對此她解釋，自己從16歲開始獨自北上工作，並且從此沒跟家裡拿過錢，一開始住在朋友家的儲物間，生活相當辛苦，後來因緣際會踏入直播行業，又成為YouTuber開始創作，生活才漸漸好轉。
她特地聲明，出國讀書的學費、房租、生活費，都是自己努力存了一陣子才能出國，並哽咽提到「也許我以前的形象不好，所以大家會覺得我是靠身體出國什麼的，我覺得這是大家對我的一些誤會。」但其實這是她第一次去北美洲，因為家中經濟不算寬裕，所以從小到大都靠自己努力賺錢。
但她也坦承，到了國外後全部得要靠自己，因為當地物價昂貴，導致她因為擔心存款不夠用而得了憂鬱症，有一段時間精神狀況相當不好，為了適應時差及完成台灣廠商的合作工作，只好將國外的課程退掉了，不過慶幸的是目前精神狀況已經好轉。
美麗妄娜堅強表示，雖然在多倫多生活有壓力，但是她能夠負擔這樣的壓力，也認為現在的環境可以使自己更加成熟，並且她相當欣賞當地人的生活態度，非常勇於表達自己的想法，言語間也都會讓她感到暖心，至於影片尾聲她也悄悄透露，將會為了參加下屆走鐘獎特地回台灣。（編輯：鍾怡婷）