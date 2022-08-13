漫畫展遇颱風強襲！上千人「頂風雨」朝聖 網讚：真勇者
全球最大型的漫畫展Comic Market，在今明（13、14日）兩天盛大舉行，而在日本現場也排滿許多粉絲。不過，因受到颱風米雷的影響，現場狂風暴雨，卻也抵擋不住粉絲的熱情，有網友就特別把這段影片拍下來上傳，畫面曝光後立刻掀起大家熱議。
據了解，Comic Market第100屆（簡稱：C100）13、14日在東京國際展示場舉辦，對漫畫迷來說是最隆重的盛事之一。對此，知名推特網友@leoagogo就PO出一段影片，可以看到排隊人龍幾乎沒有盡頭，估計有上千人正在等待入場，即便受到颱風米雷影響，現場狂風暴雨，但大家仍頂著傘，微微往前彎，努力的讓自己不要被吹走，形成非常有趣的畫面。
網友們也紛紛擔心，「請現場各位照顧好自己啊，玩得開心」、「好像比烈日還要痛苦」、「無情的風雨，正考驗著大家忠誠度」、「大家別感冒了啊。」但也有人給予嘲諷和批評，「要不是有招牌，看起來好像某種難民」、「真是非常優秀的Comic戰士呢，可以忍受風雨、寒冷和炎熱」。
日本氣象廳表示，颱風米雷已於中午左右從靜岡登陸，並預計入夜後就會為關東地區帶來驚人強降雨，很可能為日本帶來嚴重的災害，就連我國氣象專家鄭明典也表示，今年第8號颱風米雷，雖然是輕度颱風，強度不強，但對日本有威脅性。（編輯：詹鎰睿）