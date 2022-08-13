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靈異節目拍亂葬崗惹禍！主持人「被鬼王附身」：要帶走他

▲民俗專家謝沅瑾分享，有節目真的惹禍上身，跑去亂葬崗結果差點被鬼王帶走一條人命。（示意圖／Pixabay）
▲民俗專家謝沅瑾分享，有節目真的惹禍上身，跑去亂葬崗結果差點被鬼王帶走一條人命。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-13 21:43:54

台灣早期靈異節目，為了講求效果，偶爾也會觸犯到靈界的好兄弟。對此，知名民俗專家謝沅瑾就分享，有一次他因為工作繁忙，沒辦法參與外景時，結果節目團隊就真的惹禍上身，主持人遭到鬼王附身，就連命理老師、廟宇神明等都沒辦法解決，情況非常可怕。

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謝沅瑾在節目《命運好好玩》中分享，他當時曾接受某個節目的委託擔任顧問老師，由於節目組想要創新，便決定加開外景拍攝的內容，但他因為工作繁忙，平時只有新竹以北的錄影才會參與，而這次節目則跑到南部地區，於是節目就另外請命理老師協助。

謝沅瑾說到，當時節目組一直希望能拍到有效果的畫面，但等了好久都沒有，後來又跑到亂葬崗也沒有東西，直到一行人準備上車離去時，主持人才出現身體不適，當下命理師則認為，很可能是有靈體想要附身未果，並詢問主持人「是不是身上有帶什麼護身物品？」。

▲民俗專家謝沅瑾分享，有節目真的惹禍上身，差點被鬼王帶走一條人命。（圖／新聞挖挖哇YouTube）
▲謝沅瑾指出，鬼王堅持要帶走一條人命，怎麼談判都沒有用。（圖／新聞挖挖哇YouTube）
原來主持人有攜帶一座玉觀音，沒想到命理師竟為了「效果」要求主持人拿下來，並強調他後續會再處理，結果主持人照做之後立刻昏倒，就連車上的廣播都瞬間變成50、60年代的老歌，無奈在溝通過程中，老師也沒辦法處理，節目只好一路拍到宮廟尋求幫助。

到了宮廟後才發現，原來是惹到當地的鬼王，附在主持人身上，說什麼都不肯走，結果無論是廟裡神明、回來安寨紮營的八家將隊伍等等，都沒辦法把靈趕走，警察接獲民眾報案後也無能為力，只能待在現場，看整個談判過程，此刻，鬼王更說了一句讓所有人都嚇到的話，「反正我就是要帶一個人走」。

謝沅瑾提到，當時製作人還想要偷偷把談判過程錄下來，結果直接就被鬼王拆穿，「被上身的主持人，眼睛是閉著的，直接轉頭指著攝影機：你不要覺得你偷拍我不知道！」眼看事情越鬧越兇無法收拾，天也快亮了，2位命理師這才跪下來求情，鬼王也才終於放人，但在臨走前仍烙狠話「只要再來，來一次我帶走一個」。

最後謝沅瑾表示，節目組回到台北後，也立刻和他聯絡幫忙處理和善後，以防止主持人再度被其他靈體附身，自從這次事件後，該節目就再也沒有工作人員敢出外景，節目的外景部分也無限期停拍停播。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗傳說僅供參考，切勿過度迷信。
 

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