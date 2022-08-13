靈異節目拍亂葬崗惹禍！主持人「被鬼王附身」：要帶走他

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謝沅瑾說到，當時節目組一直希望能拍到有效果的畫面，但等了好久都沒有，後來又跑到亂葬崗也沒有東西，直到一行人準備上車離去時，主持人才出現身體不適，當下命理師則認為，很可能是有靈體想要附身未果，並詢問主持人「是不是身上有帶什麼護身物品？」。
原來主持人有攜帶一座玉觀音，沒想到命理師竟為了「效果」要求主持人拿下來，並強調他後續會再處理，結果主持人照做之後立刻昏倒，就連車上的廣播都瞬間變成50、60年代的老歌，無奈在溝通過程中，老師也沒辦法處理，節目只好一路拍到宮廟尋求幫助。
到了宮廟後才發現，原來是惹到當地的鬼王，附在主持人身上，說什麼都不肯走，結果無論是廟裡神明、回來安寨紮營的八家將隊伍等等，都沒辦法把靈趕走，警察接獲民眾報案後也無能為力，只能待在現場，看整個談判過程，此刻，鬼王更說了一句讓所有人都嚇到的話，「反正我就是要帶一個人走」。
謝沅瑾提到，當時製作人還想要偷偷把談判過程錄下來，結果直接就被鬼王拆穿，「被上身的主持人，眼睛是閉著的，直接轉頭指著攝影機：你不要覺得你偷拍我不知道！」眼看事情越鬧越兇無法收拾，天也快亮了，2位命理師這才跪下來求情，鬼王也才終於放人，但在臨走前仍烙狠話「只要再來，來一次我帶走一個」。
最後謝沅瑾表示，節目組回到台北後，也立刻和他聯絡幫忙處理和善後，以防止主持人再度被其他靈體附身，自從這次事件後，該節目就再也沒有工作人員敢出外景，節目的外景部分也無限期停拍停播。（編輯：詹鎰睿）
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