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直男行為研究社爆紅！陳沂點關鍵「問題在臉」　網讚中肯

▲《直男行為研究社》最近爆紅，對此，網紅陳沂也表示，「我覺得問題是出在臉」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲《直男行為研究社》最近爆紅，對此，網紅陳沂也表示，「我覺得問題是出在臉」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-14 10:31:13

男女關係一直都是許多人關心在意的話題，對此，時常在臉書分享各種NG求愛對話的臉書粉絲專頁《直男行為研究社》也隨之爆紅，而網紅陳沂也表示，「我覺得問題是出在臉」，並加碼分享「變好看的秘訣」，貼文一出，掀起熱議。

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陳沂在臉書發文，表示最近直男行為研究社很紅，「我覺得問題是出在臉」，因為同樣的事情，只要長得好看的做就是浪漫多情，「ugly的做就是噁男了，所以為了不要變成被研究的噁男，直男們該做的事是讓自己變帥變好看」。

▲《直男行為研究社》最近爆紅，對此，網紅陳沂也表示，「我覺得問題是出在臉」。（示意圖，非當事人／取自pixbay）
▲《直男行為研究社》最近爆紅，對此，網紅陳沂也表示，「我覺得問題是出在臉」。（示意圖，非當事人／取自pixbay）
陳沂說，「如果不能立刻改變五官和身高，至少可以先從減肥健身開始，身形改變會讓人看起來清爽很多。還有好好洗頭，頭髮不要油膩膩一條一條，看起來蓬鬆，進階還能用髮蠟抓個頭髮。不要再穿寬大有汗味的T-shirt，可以參考電視劇裡男主角的穿搭，生活感中又有時尚風格。開始用些保養品保養自己的皮膚，皮膚變好整個人的質感也會提升」。

她也提到，直男們可以「練習微笑，讓表情看起來舒服有好感度。可以的話順便修掉眉毛的雜毛，梳順，讓五官看起來不會那麼雜亂無章。擦個護唇膏，嘴唇不要永遠乾燥脫皮」，雖然要努力的事很多，但那都是努力可以辦到的，「鳥兒會被鮮豔的羽毛吸引，燦爛盛開的花朵才能招蜂引蝶。在生物學的世界，想要求偶，好看才是王道！男生女生都一樣」。

貼文一出，掀起熱議，「我覺得穿著品味真的從小要培養」、「贊同！我覺得髮型，穿著品味超重要」、「很多直男真的很不愛乾淨、都不好好洗澡、出門都隨便穿！怎麽能夠到底...」、「還有鼻毛不要外露！」、「好中肯，直指問題核心的重點，直搗大家心中最不願意面對的膚淺，最後一句話根本要當護身符隨身攜帶」、「外觀是第一印象，女性也適用」、「沂姐講話就是中肯」。（編輯：郭佩蓉）

▲網紅陳沂。（圖／陳沂FB）
▲網紅陳沂。（圖／陳沂FB）

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