好市多「療癒小物」超吸睛！網聽聲音卻怕爆：鬼月會嚇死
知名美式賣場好市多因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，近日就有一名網友表示，他買了一款價格2329元的鋁製風鈴，掛在陽台上之後，聽著風鈴聲欣賞風景，簡直就是人間享受，還特別錄製影片和大家分享，未料影片曝光後，不少人直搖頭喊：「7月掛這個，毛毛滴」、「這個晚上要起風，鄰居應該會氣瘋」。
該名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在賣場聽到鋁製風鈴的聲音，清脆又優美的聲音讓他十分心動，立刻買回家，掛上後在陽台欣賞風景非常有氣氛，也大推：「有院子有掛勾的太建議買一個了！」
貼文一出，不少網友也讚，「這個聲音真的好美，昨天在福田農場也有，當風吹來聲音好好聽」、「這聲音聽起來就會感覺風來了，掛窗台也好有氣氛」、「聲音聽起來很療癒」、「這聲音聽起來很舒服」。
也有網友雖然心動，卻擔心打擾到鄰居，「聲音很棒，但是風大的夜裡就得乖乖起床把風鈴用橡皮筋紮起來」、「除了有院子，可能還要住的很偏僻才行」、「這個晚上要起風，鄰居應該會氣瘋」、「白天還可以接受，晚上夜深人靜的太擾人」、「好想買，好療癒的聲音，可是怕鄰居抗議」，更有過來人分享「隔壁鄰居裝了一個真的是OMG⋯好想叫他拿掉」、「我的鄰居有掛，每天在心裡詛咒他」。
還有網友直言，「半夜聽真的很恐怖」、「7月掛這個，毛毛滴」、「聲音很棒！但是總覺得帶回家會很恐懼」、「其實金屬風鈴聽起來滿陰森恐怖的」、「風鈴真的會招陰，不要不信邪」。（編輯：賴禹妡）