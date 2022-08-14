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YouTube廣告「1招」就消失！他竟被酸爆：使用者付費很難

▲有網友分享，破解YouTube廣告的方式，只要在影片按右鍵點選「循環播放影片」，結果引起兩派網友戰翻，「使用者付費很難嗎？」（示意圖／Pixabay）
▲有網友分享，破解YouTube廣告的方式，只要在影片按右鍵點選「循環播放影片」，結果引起兩派網友戰翻，「使用者付費很難嗎？」（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-14 15:42:592022-08-14 15:48:18

YouTube成為全球最大的影音社群平台，自然也吸引越來越多廣告商紛紛投入，卻也嚴重影響大家觀看體驗。一名網友就分享，他發現在聽音樂時，一招就能輕鬆破解廣告的方式。貼文一出，立刻湧入網友們討論，雖然也有人認為很實用，但也有人則感嘆「才幾百塊很難嗎？」「使用者付費的概念都不懂！」

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臉書社團《爆廢公社》，一名網友PO文表示「用youtube聽音樂常常出現廣告，非常困擾。」但他分享一招能破解廣告，不再讓廣告出現的方法，「自從按了循環播放影片，廣告就不曾出現了」。

方法曝光後，網友紛紛留言「已知用火」、「演算法使然，針對同一個使用者，在同個影片上投放太多廣告，不符合效益」、「很實用」、「計畫通欸」、「結果聽的都是同一首」、「yt有蠻多合輯的啊！播一兩小時那種」。

▲有網友分享，破解YouTube廣告的方式，結果引起大家熱議。（示意圖／Pixabay）
▲除了成為YouTube Premium的會員以外，許多網友也分享，各式各樣的APP，用來聽音樂時擋廣告。（示意圖／Pixabay）
但不少人則狠酸，為甚麼不乾脆成為Premium會員，「使用者付費很難？很貴？一個月才幾百而已」、「用阿根廷跨區，一個月只要台幣30塊，便宜又方便」、「買個premium就好了」、「premium是真的很香，好推」、「不付錢又屁話一堆」、「早該買會員了～超方便好用！」「買專業版就沒多少錢，支持正版又不用看廣告，爽爽的」、「premium直接無廣告+後台播放+watch操作不是很棒嗎？」

不過，像是ADblock、Mixerbox等各式各樣專門用來聽音樂的APP都有人提到「之前有下載，沒有廣告的YTAPP，不過現在下架了」、「其實下載Mixerbox就好了，無廣告的YT」、「用brave啊！」「我用MB之後就沒這問題了，而且還是免費的」、「廣告app好用，我2個便當也不給yt賺」、「Vanced這是個好東西」、「我用kkbox」。

據了解，現今YouTube除了看影片以外，也有越來越多人拿來播放音樂，無奈廣告會影響體驗，才會嘗試各式各樣的APP來消除廣告。事實上，要成為YouTube Premium的會員，每月只要179元新台幣，就能享受零廣告的YouTube音樂和服務，甚至還能離線聆聽或背景播放。此外，官方目前也推出家庭方案，每月269元新台幣，就能新增5位滿13歲的家庭成員，也就是說，6位使用者平分後，一人一個月只付不到50塊，也是不錯的選擇。（編輯：詹鎰睿）

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