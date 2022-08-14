搭捷運最怕「1類人」坐旁邊！乘客認了壓力大：寧願站著
台灣近年來大眾交通運輸發達不少，其中「台北捷運」因快速且乾淨的乘車環境，成為不少通勤族、學生的移動工具首選。不過，就有男乘客搭乘捷運時，坦承不敢坐在「1類人」旁邊，並於文中好奇詢問「你們會刻意避開嗎？」而引起討論。
原PO於Dcard以「捷運找位子，你們會刻意避開年輕妹子旁邊嗎？」為題發文，表示前陣子搭上捷運準備找尋位子，在眾多空位中發現有個位置在兩位正妹中間，另一個空位則在兩名婦女中間，然而他馬上果斷選擇兩位婦女中間的位置，好奇詢問「如果是各位男生，你們會選哪個？」
問題一出，隨即引起廣大男網友認同回應，「坐正妹旁邊超不自在的」、「當然不敢.. 有時候正妹坐我旁邊壓力也會超大的」、「選正妹旁邊都要小心翼翼，動作不能大，講話不能大聲，眼睛不能亂看」、「會想坐正妹旁邊，但實際上不敢，我會選擇坐旁邊沒有人的位子，或是站著」。
甚至有女乘客也表示，「我也會欸！但我是遇到帥哥，車廂進門，兩邊都是帥哥，我都只敢坐在比較看起來，親民的帥哥旁邊」、「我也不敢坐帥哥隔壁」、「我會坐帥哥和妹子的對面，然後欣賞，坐旁邊會害羞」。
但仍有人持不同看法，認為「都是位子，有差嗎」、「我自己是認為只要你不搭訕、做出奇怪的表現，為何不能坐在妹子旁邊」、「有差嗎？就算坐正妹旁人家也不會愛上你，不都是路人嗎」。（編輯：陳雅雲）