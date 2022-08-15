資深媒體人爆震撼內幕！台大論文「林智堅不是自己抄襲」
前新竹市長林智堅因國發所論文被台大認定抄襲，最後宣布退出桃園市長選舉，也大力澄清自己絕對清白，並由鄭運鵬頂替上陣。不過，節目主持人「錢子」錢怡君卻上節目再投下震撼彈表示「林智堅真的沒有親自抄襲，因為論文是他的助理楊玲宜所寫」也曝光事件發生後的種種內幕，爆出台大國發所指導教授、國安局長陳明通施壓的過程。
錢子在節目《董事長開講》表示「如果大家有看林智堅的記者會，會發現他的眼神是沒有閃爍的，透露自己沒有抄襲，後來我一位朋友才告訴我說『林智堅是真的沒有抄襲，因為論文根本不是他自己寫的』，我當然要保護我的消息來源，他其實從頭到尾都知道真相，也是愛民進黨，所以才一直到林智堅退選他才跟我講真相」。
錢子提到，余正煌在事件爆發時一句話都沒有說，主要原因是陳明通打電話給余正煌，「陳明通跟余說，你就不要講任何話，由我們來發言」；然而余正煌只是一個小小的調查員，忍了20幾天不發聲，期間卻被藍綠圍攻，被講得非常難聽，後來才找律師擬定聲明，並拿給陳明通看但被拒絕不能發布，余正煌最後才找來時代力量背景的律師出面。
錢怡君透露，寫論文的人是林智堅的助理楊玲宜，而且不只這樣，「市長沒時間去上課，代替他去抄筆記」，讓吳子嘉直呼「太離譜了吧！」讓錢怡君立刻補充「其實有許多政客都是這樣，只不過因為林智堅出來選桃園市長所以才被爆出來」。
錢子感嘆「這整起事件最倒霉的就是余正煌，因為近日家中有喪事，還因此不能在訃聞上寫上自己的名字，擔心會被媒體圍堵，且過程中有很多民進黨的人警告他沒要選舉，為何要出來？最可怕的是，民進黨內部有很多人知道余正煌是無辜的，但卻要他不講話，理由就是林智堅要出來選舉，我覺得很悲哀啦！」而對於遭資深媒體人錢子爆料內幕是否屬實，還有待林智堅出面釐清。（編輯：張嘉哲）