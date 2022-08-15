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最兇國文老師怒嗆「去柬埔寨的人貪又笨」：造成社會負擔

▲最兇國文老師「Q塔」不忍了，在臉書發文表示「去柬埔寨的人貪又笨」。（圖／Q塔臉書、IG）
▲最兇國文老師「Q塔」不忍了，在臉書發文表示「去柬埔寨的人貪又笨」。（圖／Q塔臉書、IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 07:31:17

近來屢傳台灣人被高薪吸引被誘騙到柬埔寨，落地後慘淪「豬仔」被囚禁、凌虐甚至性侵的事件，引起政府當局關注，警方也在機場加派人力勸阻。對此，「最兇國文老師」F奶網紅Q塔（Queenta）就直言「可以不要無限上綱『不要檢討受害者』這句話？那些去柬埔寨的人，是自己貪又笨，願者上鉤，我沒那麼大愛，執意要去的人就當作達爾文進化論，不要妨礙天擇」。

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▲最兇國文老師不忍了，在臉書發文表示「去柬埔寨的人貪又笨」。（圖／翻攝《mqueenta》IG）
▲最兇國文老師「Q塔」不忍了，在臉書發文表示「去柬埔寨的人貪又笨」。（圖／翻攝《mqueenta》IG）
Q塔（Queenta）在臉書發文，針對最近的柬埔寨事件，她看到有人說「不要檢討受害者」，她表示「我就想說，可以不要無限上綱這句話嗎？『不要檢討受害者』是女生穿得少，不是你犯罪的理由，而那些去柬埔寨的人，是自己貪又笨，願者上鉤，不依循正軌賺錢，也不掂掂自己幾斤幾兩重，因為個人的愚笨，而造成家人和社會的負擔，被拖累的人才是真正的受害者」。

▲網紅Q塔針對柬埔寨一事作出評論。（圖／翻攝Q塔FB）
▲網紅Q塔針對柬埔寨一事作出評論。（圖／翻攝Q塔FB）
Q塔也說，她看到在機場苦勸年輕人的警察，都為他們感到辛苦，最後更直言「我沒那麼大愛，執意要去的人就當作達爾文進化論，不要妨礙天擇」。

貼文一出，網友全認同，「說的很好啊（一針見血）」、「說真話，我個人認為那些人其實心知肚明就是要去做詐騙的，不然哪有那麼好賺的工作？只是他們沒猜到自己也是被騙的對象而已」、「Q塔真的是一針見血」、「老師說得對，被拖累的人才是真正的受害者」、「言之有理」、「那種知道要去當詐騙被黑吃黑的不值得同情」、「沒錯，一個成年人連這麽基本的東西都不會判斷，加上自己貪，憑什麼要全世界人都要同情你們？請為自己的言行負責，別好像都別人欠你們一樣」。（編輯：郭佩蓉）


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