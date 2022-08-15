柬埔寨詐騙怎突然爆出來？網跪「幕後功臣」：比國家更猛
近日柬埔寨詐騙案可以說是話題度最高的事件，傳出多位受害者經歷，有人被拐騙出國之後，不論目的地是哪裡，下飛機人就在柬埔寨被軟禁、性侵、暴力狂毆，甚至被要求一起詐騙還有器官買賣，種種經歷都讓國人不寒而慄。然而，就有網友好奇「柬埔寨這次事件看起來已經是長年問題，怎麼突然就被爆出來了？」引發不少人指出幕後功臣。
一名網友在PTT貼文指出「是不是如果沒有Bump的話，柬埔寨詐騙就沒人知道？自從Bump發了最新的影片後，就開始有人在網路上關注起柬埔寨詐騙的事情，就連新聞也開始有在報導了，也感謝bump為反詐騙這一塊付出很多，如果他沒有在做這件事，可能詐騙案還是在社會的角落持續發生吧！然而一些人道救援組織付出的努力也不亞於Bump做的事情，也是需要感謝的對象，突然覺得世界真溫暖！」
貼文一出，不少網友紛紛都大力讚賞「Bump真的太猛了＝＝」、「他反詐騙已經不是一天兩天了！真的超推」、「我也是因為Bump才知道柬埔寨這個事情」、「根本是用生命拍片的網紅，致敬他」、「連續救好幾個月還到當地，除了敬佩沒有別的了」、「Bump拍這系列風險超高，值得尊敬」、「他真的太屌，竟然自己去救人，比國家政府還要猛啊」。
事實上，此次柬埔寨詐騙事件之所以受到民眾關注，就在於YouTuber好棒Bump日前上傳的「解救柬埔寨人質」系列影片，團隊不僅到當地進行救援，並將完整過程全部側錄，最後成功救出去年11月被大學同學介紹到柬埔寨工作的陳姓男子，然而再往回看Bump的頻道，這已經不是他第一次展開救援行動以及推廣反詐騙理念，這次幾經媒體、社群瘋狂轉載之後，這次終於讓東南亞詐騙亂象被爆出，引起各界關注，被網友封為是「吹哨之人」。（編輯：張嘉哲）