換變頻冷氣爽開24小時！人妻曝「電費差異」　網：真的香

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貼文曝光後，網友們也分享自己的經驗：「我們家換了3台變頻，電費差了1萬塊左右」、「變頻冷氣真的很有感，電費差一倍價格吧」、「沒變頻冷氣以前，電費都7000元、8000元，買了變頻冷氣變2000元、3000元」、「真的差很多，我原本夏季電費都要三千多，買一級直接變一千多」、「我也是24小時沒關過，1600電費路過，四台變頻冷氣 一台變頻冰箱，兩台LG空氣清淨機」、「真的有差，娘家本來一個月電費要7-8000元，自從客廳和我哥房間冷氣換日立變頻冷氣，一個月電費降下4-5000元，我哥房間冷氣都是吹一整個晚上」。
另外也有一名人妻分享表示，自家原本是舊款的窗型定頻冷氣，以往夏季電費都要9千～1萬1千元，一開始先生不願意換，好不容易成功洗腦先生、更換變頻冷氣後，「這次電費2千6，電費節能獎金扣了8百多欸！這樣真的知道我們去年電費多可怕了吧⋯⋯」，同時也表示家裡的冷氣幾乎是24小時開著，既安靜又省電，也讓這名人妻直呼：「換完真是香啊！」
其實先前《台電電力粉絲團》也曾分享冷氣省電小撇步，除了定期清洗濾網不讓冷氣效能降低耗電，也建議開冷氣時，將冷氣設定26度到28度，之後再搭配電風扇或循環扇，就可以提高冷房效果進而節省電費（冷氣溫度每調高1度可省電6％），或者將冷氣風量設為自動模式，另外也建議民眾可以將家中傳統的定頻冷氣換成擁有「能源效率第1級」和「CSPF值高」的變頻冷氣，以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。（編輯：陳珮瑜）