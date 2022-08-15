家裡壁虎吃太飽！變身胖虎被抓到 萬人朝聖：阿嬤偷養的
常常我們都會在家裡面看到壁虎，他們就跟喇牙一樣，是我們居家除蟲的英雄，會幫我們吃掉可怕的害蟲，但還是有許多人非常害怕牠。然而近日，就有網友分享自己在家中捕捉到壁虎的身影，但照片貼出後總覺得怪怪的，引來上萬人狂讚，因為該隻壁虎把自己變成胖虎，吃到整顆肚子圓滾滾，笑翻不少人。
一名網友在臉書「爆怨公社」貼文指出「看到有人發文說害怕壁虎的文章！是嗎？我覺得蠻可愛的啊！至少比蟑螂還要好吧？」該網友逗趣模擬壁虎的OS「我是益蟲啊！有時候爬不穩摔下來，我比你還更害怕！看到別傷害我......我能幫你吃蟲蟲」。
只見貼出的照片，該隻壁虎的身軀跟我們常見的壁虎非常不同，除了身體肥胖以為，四肢也是非常健壯肥大，看起來肥嫩肥嫩的感覺，也有幾分可愛。也讓網友說「別問我為什麼這麼肥......因為牠剛從阿嬤家出來」。
貼文一出，馬上吸破萬人朝聖按讚，不少人紛紛直呼「這隻肥肥的我直接可以養牠欸！好可愛」、「太可愛了好肥啊！」、「第一次看到這麼肥的壁虎……原來壁虎界也有過胖的」、「哭啊！原來壁虎界也有胖子喔！長知識了啦」、「你家肥成這樣到底！給我去減肥」、「胖得超可愛.....有一點像鱷魚縮小版」、「omg胖虎版的壁虎太可愛XD」、「真的很可愛，快笑死了」連藝人許傑輝也朝聖表示「這是阿嬤養的XD」笑翻全場。（編輯：張嘉哲）