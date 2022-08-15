過節「拜拜燒金紙」是陋習？他曝2關鍵喊噁　兩派網戰翻

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原PO也點出2大關鍵，第一「燒香製造空氣污染」和第二「煮一堆東西吃不完」，「煮那些要分好幾天吃，然後老人又捨不得倒掉，吃到後面跟普恩（廚餘）一樣，有夠噁心，如題，大家覺得拜拜怎麼樣呢」？
貼文一出，兩派網戰翻，有網友認同，「單純拜拜還好，燒金紙真的很煩」、「尊重個人信仰，但是請不要強加在他人身上，說不拜就會怎樣的，真的很討人厭」、「超討厭拜拜文化，初一初二十五十六和各種神明節日都要不斷忍受各種燒香燒金紙的臭味，崩潰...」、「金紙跟香有夠臭的」、「覺得燒金紙是陋習」、「要拜拜可以，但若是婆婆強迫媳婦晚輩一起拜一起準備，弄得全家很煩就很討厭，例如把拜拜當作天大的事，硬要叫孫兒大小全叫回家，不拜就是不孝不傳承這種，情緒勒索很討厭」、「個人覺得，宗教或習俗什麼的不好說，但考量全球環境變遷等環保議題，這真是個陋習，需要改變一下，尤其現在重視碳封存跟碳權，一直燒東西也不太好吧」。
但也有網友表示，「我個人不拜拜，不過父母拜，你講空污實在蠻好笑的，你製造的空污，絕對比你阿嬤製造的還多，還有東西太多吃不完關拜拜屁事？我父母拜拜頂多隔天就吃完了」、「雖然我也沒拜，但覺得還好，就是一種文化，真要比空污有比路上車子滿街跑還嚴重嗎」、「燒香、金紙製造空汙就現代觀點是陋習，但拜拜不是，雖然我是信基督教，但那是不同宗教信仰想要的不同而已，華人就是注重慎終追遠，不可遺忘祖先呀」。（編輯：郭佩蓉）