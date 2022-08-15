緬甸「地獄KK園區」有多兇殘？內部設施曝　酷刑SOP嚇壞

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「KK園區的四周圍都蓋滿四公尺高的圍牆，且上面還加裝鐵絲網，防止豬仔逃跑」賴憲政提到，裡面還有武裝部隊開車巡邏，這些武警都是來自緬甸境內最大的叛軍組織「克倫民族」，處處都派人定點站哨，最可怕的是園區內部還有一個「暗黑兵部」，也就是所謂的小黑屋，業績差或是想逃跑的人都會被關進這裡「管理」，裡面的刑罰殘忍無比，像是關水牢、毒打、灌辣椒水等，常人難以忍受，只要進去的人，幾乎一半都沒有再出來，受虐過程許多人慘被「偷偷處理掉」。
而全球反詐騙組織成員SAMMY也上節目透露「你到了緬甸的地方，我們組織是還沒有能力救援的，伸不進去，它太複雜了」，Sammy說明，KK園區基本上只能賠付贖金，約2萬到4萬美金（約60萬至120萬元台幣）。但最麻煩的地方在於，現在緬甸園區雖然急需資金搬遷，得到贖金後恐怕不會選擇放人，反而會開始進行器官販賣，最終導致你人財兩失，是個十分可怕的地方。（編輯：張嘉哲）
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