COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

緬甸「地獄KK園區」有多兇殘？內部設施曝　酷刑SOP嚇壞

▲現在傳出最兇的不是柬埔寨，而是位於緬甸的「KK園區」，號稱東南亞最終站，是個十分恐怖的地方。（圖/驚爆新聞線YT）
▲現在傳出最兇的不是柬埔寨，而是位於緬甸的「KK園區」，號稱東南亞最終站，是個十分恐怖的地方。（圖/驚爆新聞線YT）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 12:42:462022-08-15 12:48:44

近日台人被高薪工作誘騙到柬埔寨的案例層出不窮，傳出被騙過去的人不是被囚禁凌虐就是被要求一起做詐騙工作，甚至女生還會被性侵，嚴重甚至會被轉賣、販售器官等等。然而現在卻傳出最兇的不是柬埔寨，而是位於緬甸的「KK園區」，號稱東南亞最終站，據說被拐騙過去的五千人只有一人能逃脫。近日，就有名嘴揭露KK園區的內幕，掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
名嘴賴憲政在《驚爆新聞線》透露，緬甸的KK園區被稱為是東南亞轉賣最終站，只要被賣到那裡，賠付金平均是20萬人民幣（約88萬元台幣）起跳，而且還不一定能逃出，園區內設施齊全，包括超市、醫院、餐廳等民生設施，更有酒店、賭場等，可以說是集結「黃、賭、毒」於一身的恐怖地方。

▲
▲名嘴賴憲政在《驚爆新聞線》透露，緬甸的KK園區被稱為是東南亞轉賣最終站，揭露內部「暗黑兵部」有多兇殘可怕。（圖／驚爆新聞線YT）
KK園區的四周圍都蓋滿四公尺高的圍牆，且上面還加裝鐵絲網，防止豬仔逃跑」賴憲政提到，裡面還有武裝部隊開車巡邏，這些武警都是來自緬甸境內最大的叛軍組織「克倫民族」，處處都派人定點站哨，最可怕的是園區內部還有一個「暗黑兵部」，也就是所謂的小黑屋，業績差或是想逃跑的人都會被關進這裡「管理」，裡面的刑罰殘忍無比，像是關水牢、毒打、灌辣椒水等，常人難以忍受，只要進去的人，幾乎一半都沒有再出來，受虐過程許多人慘被「偷偷處理掉」。

而全球反詐騙組織成員SAMMY也上節目透露「你到了緬甸的地方，我們組織是還沒有能力救援的，伸不進去，它太複雜了」，Sammy說明，KK園區基本上只能賠付贖金，約2萬到4萬美金（約60萬至120萬元台幣）。但最麻煩的地方在於，現在緬甸園區雖然急需資金搬遷，得到贖金後恐怕不會選擇放人，反而會開始進行器官販賣，最終導致你人財兩失，是個十分可怕的地方。（編輯：張嘉哲）

▲GASO國際救援組織成員Sammy表示，KK園區雖然不是規模最大，但它卻是最殘暴的。（圖／翻攝驚爆新聞線YouTube）
▲GASO國際救援組織成員Sammy表示，KK園區雖然不是規模最大，但它卻是最殘暴的。（圖／翻攝驚爆新聞線YouTube）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

東南亞最終站「煉獄KK園區」超殘暴！中籍主嫌泰國落網

柬埔寨詐騙怎突然爆出來？網跪「幕後功臣」：比國家更猛

他困柬埔寨「放棄獲救機會」！原因傻眼　再求救變黑名單

兒受困柬埔寨！家長求救吼「政府不幫？」　刑事局說話了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀