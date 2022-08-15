專訪／從淡菜進化大黃魚　「點子王」李問用創意翻轉馬祖

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金門和馬祖由於緊鄰中國、戰地色彩濃厚，在政治光譜上幾乎是「藍到發紫」，長年以來民進黨難以插旗。不過就在李問投下一個又一個驚豔四座的創意之後，出現了翻轉的可能。
從淡菜男孩到龍蝦小子，誇張又吸睛的裝扮是李問急速打開知名度的武器之一。這次民進黨一口氣在馬祖提名10個人，包括1個縣長、1位議員、4位鄉民代表、4位村長候選人，他們合組「大黃魚戰隊」，穿上亮黃色的衣服，背著Q版黃魚的大氣球，再度引人注意。
李問接受《NOWnews今日新聞》專訪時，被問到「大黃魚」的創意是誰想出來的？他笑瞇瞇地說：「我啊」。
黃魚是馬祖的特產，早年馬祖海域的黃魚數量非常多，漁民以補黃魚為生。一般人可能難以想像，黃魚在海面上會發出「呱呱」巨響，漁民因此以「聽聲辨位」的方式捕撈。
結合黃魚會大聲呱呱叫的特性，李問說，他組了「大黃魚戰隊」，要像呱呱叫的黃魚一樣，為馬祖鄉親的權益發聲。至於可愛的大黃魚氣球，「覺得魚很可愛啊，想說要有Ｑ版的魚」。
李問是第一個在馬祖島上背著氣球徒步環島的人，也是第一個把海產穿上身的候選人。曾有黨內好友形容他的個性是浪漫、執著、人緣好，常做出讓大家意想不到的事，「有一點搞怪，但並不滑稽」。
「真的不滑稽嗎？」李問在接受專訪時歪著頭，自嘲笑說「有的時候滿滑稽的」。
李問常常自嘲過去的淡菜造型是「蚌殼精」，他說，「我們在馬祖選舉就是給人『看笑話』
，然後做一些『丟臉』的事情」。選舉一方面要吸引人注意，另一方面，政治也要勇於表達想法，馬祖地方小，大家比較有壓力，如果有多一點人願意表達聲音是好事。
從本週開始，李問的大黃魚戰隊就要啟動徒步環島馬祖的計畫，一步一腳印，拜訪每一位島民。儘管選戰並不輕鬆，但李問在談到親子友善、生態綠能、就業商機、離島外交等政見時，總是充滿自信，從他的招牌瞇瞇眼中發出亮光。
前進馬祖僅短短2年，李問已創造許多紀錄，在接下來3個月的縣長選戰中，李問還會拋出什麼創意火花，各界都充滿期待。