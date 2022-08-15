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專訪／從淡菜進化大黃魚　「點子王」李問用創意翻轉馬祖

▲民進黨連江縣長參選人李問充滿創意，拋出各種點子，讓選戰變得有趣。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲民進黨連江縣長參選人李問充滿創意，拋出各種點子，讓選戰變得有趣。（圖／記者鄭宏斌攝）

記者鄭宏斌、黃宣尹／台北報導

2022-08-15 13:00:002022-08-15 13:20:03

在馬祖時高時低、崎嶇起伏的馬路上，有一個年輕人身上背著大氣球，沿著海岸線緩緩走著，在一片灰暗色調的風景中，成了一個最顯目的、小小的亮點。他就是李問，民進黨連江縣黨部的創立推手，也是民進黨史上第一次提名的連江縣長候選人，過去他以「淡菜男孩」、「龍蝦小子」的裝扮闖出名氣，現在更化身「大黃魚」要民發聲，他總是有源源不絕的創意，為馬祖注入新的活力。

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李問締造過許多第一的記錄。2020年立委選戰，李問扛下重責，從台北隻身飛往馬祖，代表民進黨參選連江縣立委，這是2008年後民進黨首次提名的連江縣立委候選人；雖然最終敗選，但他選擇留下來開疆闢土，同年推動創立民進黨連江縣黨部，且成為該黨部第一任主任委員，完成了民進黨地方黨部的最後一塊拼圖；到了2022年，他更成為民進黨自1986年創黨以來首度提名的連江縣長參選人。

金門和馬祖由於緊鄰中國、戰地色彩濃厚，在政治光譜上幾乎是「藍到發紫」，長年以來民進黨難以插旗。不過就在李問投下一個又一個驚豔四座的創意之後，出現了翻轉的可能。

▲2020立委選選時，李問化身淡菜男孩，讓人印象深刻。（圖／李問提供）
▲2020立委選舉時，李問化身淡菜男孩，讓人印象深刻。（圖／李問提供）
從淡菜男孩到龍蝦小子，誇張又吸睛的裝扮是李問急速打開知名度的武器之一。這次民進黨一口氣在馬祖提名10個人，包括1個縣長、1位議員、4位鄉民代表、4位村長候選人，他們合組「大黃魚戰隊」，穿上亮黃色的衣服，背著Q版黃魚的大氣球，再度引人注意。

李問接受《NOWnews今日新聞》專訪時，被問到「大黃魚」的創意是誰想出來的？他笑瞇瞇地說：「我啊」。

黃魚是馬祖的特產，早年馬祖海域的黃魚數量非常多，漁民以補黃魚為生。一般人可能難以想像，黃魚在海面上會發出「呱呱」巨響，漁民因此以「聽聲辨位」的方式捕撈。

結合黃魚會大聲呱呱叫的特性，李問說，他組了「大黃魚戰隊」，要像呱呱叫的黃魚一樣，為馬祖鄉親的權益發聲。至於可愛的大黃魚氣球，「覺得魚很可愛啊，想說要有Ｑ版的魚」。

▲此次地方選舉，李問與黨籍提名公職參選人將化身大黃魚戰隊，徒步走遍馬祖四鄉五島。（圖／李問提供）
▲此次地方選舉，李問與黨籍提名公職參選人將化身大黃魚戰隊，徒步走遍馬祖四鄉五島。（圖／李問提供）
李問是第一個在馬祖島上背著氣球徒步環島的人，也是第一個把海產穿上身的候選人。曾有黨內好友形容他的個性是浪漫、執著、人緣好，常做出讓大家意想不到的事，「有一點搞怪，但並不滑稽」。

「真的不滑稽嗎？」李問在接受專訪時歪著頭，自嘲笑說「有的時候滿滑稽的」。

李問常常自嘲過去的淡菜造型是「蚌殼精」，他說，「我們在馬祖選舉就是給人『看笑話』
，然後做一些『丟臉』的事情」。選舉一方面要吸引人注意，另一方面，政治也要勇於表達想法，馬祖地方小，大家比較有壓力，如果有多一點人願意表達聲音是好事。

從本週開始，李問的大黃魚戰隊就要啟動徒步環島馬祖的計畫，一步一腳印，拜訪每一位島民。儘管選戰並不輕鬆，但李問在談到親子友善、生態綠能、就業商機、離島外交等政見時，總是充滿自信，從他的招牌瞇瞇眼中發出亮光。

前進馬祖僅短短2年，李問已創造許多紀錄，在接下來3個月的縣長選戰中，李問還會拋出什麼創意火花，各界都充滿期待。


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