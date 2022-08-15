柬埔寨詐騙換招了！向「4行業」伸魔爪　訊息曝光超難防

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據了解，這種手法極難防範，原因在於詐騙集團不只是找尋個體，甚至會找整個表演團體，且開價往往合理，由於過往許多國外公司有這類需求，且價格和包含項目一致，目前大馬、新加坡、港澳等地的專業團隊都有接受詐騙訊息。
全球反詐騙組織於11日在臉書粉專貼出多張訊息截圖，畫面中詐騙集團透過社群軟體，向從事「化妝、舞蹈、魔術、攝影」等專業人員詢問出演事宜。對話中，詐騙集團向化妝專業人員詢問「您好，有化妝服務對嗎？」「要化晚宴妝」，且強調地點在柬埔寨，更表示願意提供住宿、機票。
另外，也有詐騙集團私訊舞蹈團隊「你們有舞蹈團和歌手對嗎？我們公司有週年晚會，你們有出國表演嗎」；還詢問攝影師「請問一下你們有接video and photographer有接出國2天job嗎」，強調是私人聚會且在金邊；就連「魔術表演人員」也接到訊息，詐騙集團在訊息中表示「我們是開幕儀式」，需要魔術演出，還保證機票、住宿和飲食全包。
照片被轉傳至PTT上，不少鄉民紛紛驚呼，「真的是防不勝防，各位真的要小心」、「這真的才是最難預防的」、「只能說大家盡量小心了」、「天啊，用表演邀請真的很難防，表演這種東西無關貪婪」、「一直換招騙，太可怕了」。
事實上，全球反詐騙組織也曾於臉書警告，「從事攝影、化妝、舞蹈、魔術等等各種娛樂表演團隊，如果有收到類似邀請去國外工作或者表演，賺美金費用而且食宿全包的，千萬要小心，這極度可能是最新套路！」（編輯：陳雅雲）