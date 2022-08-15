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柬埔寨詐騙換招了！向「4行業」伸魔爪　訊息曝光超難防

▲近來柬埔寨詐騙案件受到外界高度關注，而全球反詐騙組織（GASO）指出詐騙集團手法進化，開始對「4行業」出手。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近來柬埔寨詐騙案件受到外界高度關注，而全球反詐騙組織（GASO）指出詐騙集團手法進化，開始對「4行業」出手。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 13:20:112022-08-15 13:23:30

近來屢傳台灣人至柬埔寨等東南亞國家打工被囚，且被要求從事詐騙等不法行為的案件，引發外界高度關注。不過，全球反詐騙組織（GASO）指出詐騙集團手法進化，從事「4行業」的團隊都有收到詐騙訊息，甚至曝光對話紀錄，而引起眾人嚇壞直呼「這真的才是最難預防的！」

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有網友於PTT八卦板轉貼臉書粉專「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織」貼文，表示現在不只柬埔寨，就連泰國、緬甸、寮國、菲律賓和杜拜都是詐騙集團的聚集地，其中詐騙手法進化，開始假裝是大公司找尋表演人才，私訊各個專業表演團體，如魔術、特技、展場主持或SG等。

據了解，這種手法極難防範，原因在於詐騙集團不只是找尋個體，甚至會找整個表演團體，且開價往往合理，由於過往許多國外公司有這類需求，且價格和包含項目一致，目前大馬、新加坡、港澳等地的專業團隊都有接受詐騙訊息。

▲律師李怡貞就表示，跨國騙局被踢爆以後，柬埔寨的「招募廣告」似乎也有些轉變，甚至會特別標示「回得去台灣」，不過她也點出關鍵，也讓網友讚翻。（示意圖／Pixabay）
▲近來柬埔寨等東南亞國家詐騙案件頻傳，引發台灣人高度關注。（示意圖／翻攝Pixabay）
全球反詐騙組織於11日在臉書粉專貼出多張訊息截圖，畫面中詐騙集團透過社群軟體，向從事「化妝、舞蹈、魔術、攝影」等專業人員詢問出演事宜。對話中，詐騙集團向化妝專業人員詢問「您好，有化妝服務對嗎？」「要化晚宴妝」，且強調地點在柬埔寨，更表示願意提供住宿、機票。

▲詐騙集團私訊化妝人員的對話曝光。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）
▲詐騙集團私訊化妝人員的對話曝光。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）
另外，也有詐騙集團私訊舞蹈團隊「你們有舞蹈團和歌手對嗎？我們公司有週年晚會，你們有出國表演嗎」；還詢問攝影師「請問一下你們有接video and photographer有接出國2天job嗎」，強調是私人聚會且在金邊；就連「魔術表演人員」也接到訊息，詐騙集團在訊息中表示「我們是開幕儀式」，需要魔術演出，還保證機票、住宿和飲食全包。

▲詐騙集團私訊舞蹈專業人員。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）
▲詐騙集團私訊舞蹈專業人員。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）
▲詐騙集團開始換招，針對不少專業人員提出邀約訊息。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）
▲詐騙集團開始換招，針對不少專業人員提出邀約訊息。（圖／翻攝全球反詐騙組織臉書）
照片被轉傳至PTT上，不少鄉民紛紛驚呼，「真的是防不勝防，各位真的要小心」、「這真的才是最難預防的」、「只能說大家盡量小心了」、「天啊，用表演邀請真的很難防，表演這種東西無關貪婪」、「一直換招騙，太可怕了」。

事實上，全球反詐騙組織也曾於臉書警告，「從事攝影、化妝、舞蹈、魔術等等各種娛樂表演團隊，如果有收到類似邀請去國外工作或者表演，賺美金費用而且食宿全包的，千萬要小心，這極度可能是最新套路！」（編輯：陳雅雲）


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