神準占卜曝！年底前突破啥「人生現狀」　4張暗黑牌解答

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B、半獸人
C、喝血鳥
D、落日與烏鴉
【選好看答案】
答案A、羅馬男子
選中這張牌卡的朋友，你擁有許多人常犯的通病，「3C成癮症」！「科技冷漠」！不過呢，下半年你極有可能突破手機的束縛，揮別低頭族的生活囉！最近是否感到些許空虛與疲倦感呢？有研究指出，當自己被手機綁架時，容易降低幸福感，讓自己的人生愈來愈不快樂，表面上滑手機看似很放鬆，其實長久下來更容易讓人疲勞、焦慮、提不起勁。
為了避免被3C產品給控制住，不妨把專注力放在別的件事上，多撥點時間給身邊的親朋好友，便能逐漸擺脫手機，突破無止盡的低頭人生。生活千篇一律的人適合佩戴天然的紫水晶，開啓智慧靈感、創造智慧財富。
答案B、半獸人
選中這張牌卡的朋友，你年底前很有機會突破總是「汲汲營營」的生活現狀。雖然說「向錢看」沒什麼不好，要生活下去總是需要經濟來源，只不過在這社會與世俗眼光中，不得不把自己拚命往前推著跑，儘管身心早已筋疲力盡，卻也不敢稍稍停歇下來⋯這樣的生活你真的願意過上一輩子嗎？
有句話這麼說著，「別為了生活而忘了生活」，試著重新拾回基本的生活樂趣，瞭解人是為了生活而工作，不是為了工作而生活的道理，才有可能突破忙碌也茫然的人生。南漂北漂為生活日夜忙碌的你，可試著佩戴天然的白月光旅人之石，守護你的生活、愛情、健康、平安。
答案C、喝血鳥
選中這張牌卡的朋友，你與生俱來的「懶散」毛病，很有機會在年底前改變囉！懶散的性格彷彿原本就植入在你的基因裡，做許多事情總提不起勁，事事都要拖延著，不肯積極處理，如此的生活態度讓人難以有所成就。
為了突破目前的這種窘境，本身需要下點決心才能有機會翻轉，為了擺脫懶散和惰性，不妨試試循序漸進地為自己訂一些不難達成的小計劃，或是用另一種心態看待事情，會發現很多事情真的沒那麼困難、也沒那麼可怕，讓人生不再一團亂糟糟喔！天然的黃水晶，適合有懶散毛病的你，讓你積極、充滿活力。
答案D、落日與烏鴉
選中這張牌卡的朋友，年底前你很有機會和天生的「悲觀」性格說再見囉！此個性讓你在待人處事上都顯得較為畏縮，應對他人時，會自然開啓防禦開關，加上遇見挫折，也較容易心灰意冷與放棄，裹足不前的狀況下，開始認為自己做不到，這樣的性格令你無法成長也難有成就。
別讓悲觀左右你！與其天天負能量，不如訓練自己集中精力該如何解決事情，不總是想最壞的結果，即使失敗也沒什麼大不了，重新站起來才是通往成功的路，自然而然就能突破那不夠勇敢的心魔。悲觀性格的你可以佩戴天然的翡翠觀音、佛公，讓你樂觀、有貴人相助。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。