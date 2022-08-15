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神準占卜曝！年底前突破啥「人生現狀」　4張暗黑牌解答

▲塔羅牌老師艾菲爾分享一則暗黑占卜，能知道自己在年底前最有機會突破的是什麼。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾分享一則暗黑占卜，能知道自己在年底前最有機會突破的是什麼。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 17:44:25

許多人在這波水平滿月後會迎來人生中的變化，而這轉變或許能讓過去幾10年一再煩惱的事情，在年底前一舉突破，塔羅牌老師艾菲爾就分享一則暗黑占卜，能知道自己在年底前最有機會突破的是什麼，請在下列牌卡中憑直覺選一張，哪一張最讓你感到不舒服，來看看接下來你會有什麼樣的成長。 

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A、羅馬男子 

B、半獸人 

C、喝血鳥 

D、落日與烏鴉 

▲（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾）
▲在牌卡中憑直覺選一張，哪一張最讓你感到不舒服，來看看接下來你會有什麼樣的成長。（圖／翻攝自臉書「塔羅牌老師艾菲爾」）
【選好看答案】 

答案A、羅馬男子 

選中這張牌卡的朋友，你擁有許多人常犯的通病，「3C成癮症」！「科技冷漠」！不過呢，下半年你極有可能突破手機的束縛，揮別低頭族的生活囉！最近是否感到些許空虛與疲倦感呢？有研究指出，當自己被手機綁架時，容易降低幸福感，讓自己的人生愈來愈不快樂，表面上滑手機看似很放鬆，其實長久下來更容易讓人疲勞、焦慮、提不起勁。 

為了避免被3C產品給控制住，不妨把專注力放在別的件事上，多撥點時間給身邊的親朋好友，便能逐漸擺脫手機，突破無止盡的低頭人生。生活千篇一律的人適合佩戴天然的紫水晶，開啓智慧靈感、創造智慧財富。 

答案B、半獸人 

選中這張牌卡的朋友，你年底前很有機會突破總是「汲汲營營」的生活現狀。雖然說「向錢看」沒什麼不好，要生活下去總是需要經濟來源，只不過在這社會與世俗眼光中，不得不把自己拚命往前推著跑，儘管身心早已筋疲力盡，卻也不敢稍稍停歇下來⋯這樣的生活你真的願意過上一輩子嗎？ 

有句話這麼說著，「別為了生活而忘了生活」，試著重新拾回基本的生活樂趣，瞭解人是為了生活而工作，不是為了工作而生活的道理，才有可能突破忙碌也茫然的人生。南漂北漂為生活日夜忙碌的你，可試著佩戴天然的白月光旅人之石，守護你的生活、愛情、健康、平安。 

答案C、喝血鳥 

選中這張牌卡的朋友，你與生俱來的「懶散」毛病，很有機會在年底前改變囉！懶散的性格彷彿原本就植入在你的基因裡，做許多事情總提不起勁，事事都要拖延著，不肯積極處理，如此的生活態度讓人難以有所成就。 

為了突破目前的這種窘境，本身需要下點決心才能有機會翻轉，為了擺脫懶散和惰性，不妨試試循序漸進地為自己訂一些不難達成的小計劃，或是用另一種心態看待事情，會發現很多事情真的沒那麼困難、也沒那麼可怕，讓人生不再一團亂糟糟喔！天然的黃水晶，適合有懶散毛病的你，讓你積極、充滿活力。 

答案D、落日與烏鴉 

選中這張牌卡的朋友，年底前你很有機會和天生的「悲觀」性格說再見囉！此個性讓你在待人處事上都顯得較為畏縮，應對他人時，會自然開啓防禦開關，加上遇見挫折，也較容易心灰意冷與放棄，裹足不前的狀況下，開始認為自己做不到，這樣的性格令你無法成長也難有成就。 

別讓悲觀左右你！與其天天負能量，不如訓練自己集中精力該如何解決事情，不總是想最壞的結果，即使失敗也沒什麼大不了，重新站起來才是通往成功的路，自然而然就能突破那不夠勇敢的心魔。悲觀性格的你可以佩戴天然的翡翠觀音、佛公，讓你樂觀、有貴人相助。（編輯：賴禹妡）   

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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