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國光女神柬埔寨徵人！超狂身分被挖出　老師掌摑秒被消失

▲國光女神黃巧綸，遭網友質疑徵才工作是柬埔寨詐騙有關。（圖／黃巧綸IG）
▲國光女神黃巧綸，遭網友質疑徵才工作是柬埔寨詐騙有關。（圖／黃巧綸IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 19:10:242022-08-15 19:17:42

因近期柬埔寨詐騙台人事件，引起社會高度關注。就連多次上過《國光幫幫忙》的網紅黃巧綸，都被網友抓到，曾在IG公開徵人到柬埔寨工作，種種條件不僅掀起大家熱議，就連曾在節目上介紹自己的政治家庭背景片段，也都被網友挖出。

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黃巧綸2年前曾在《國光幫幫忙》的主題「父母都是狠角色～追我之前要想清楚！」中透露，自己出身於政治世家，除了爸爸黃士杰是國大代表、鎮上代表以外，就連叔叔、爺爺等親戚們都和政治有關。她也分享，小時候講話比較直接，老師非常討厭她，曾以沒寫功課為由，直接賞黃巧綸巴掌，結果老師後來整個「消失」，「可是她不是人不見，她就被消失，就不要被我看到這樣子」。

此外，黃巧綸也分享，身邊朋友、同學都很巴結她，更叫她姊，也因為家庭背景的關係，感情處處碰壁，就連她心儀的對象，都只是為了利益而已。有趣的是，黃巧綸有次發生車禍，結果遭到警察冷漠不受理報案，後來在醫院才打給爸爸，結果爸爸氣沖沖跑到警察局，所有員警才嚇到「黃代表好！」才馬上查到肇事車主，也讓黃巧綸聽完媽媽的轉述後笑到歪掉。

▲國光女神黃巧綸，遭網友質疑徵才工作是柬埔寨詐騙有關。（圖／黃巧綸IG）
▲長相甜美的黃巧綸透露，因家庭背景的關係，讓她感情有些受阻。（圖／黃巧綸IG）
據了解，黃巧綸日前被網友抓到，曾在IG上PO出柬埔寨徵人文，包括英文能力好、難得住寂寞，不要想出去玩，工作約6.5萬新台幣起跳，並強調「合法產業，英文客服，服務美國那邊的客戶」；另一篇徵才條件更誘人，「包吃包住，住金邊的別墅，有阿姨煮飯打掃，底薪2200美金（約6.5萬台幣）到2500美金（約7.5萬台幣）」，要英文好、有上進心，想拚事業的人，最好35歲以下，薪資都非常優渥，引起網友質疑，是不是也是詐騙？

對此，據《自由時報》報導，人在英國的黃巧綸則回應，這是她認識多年的阿姨，在柬埔寨的公司，並強調公司是在金邊，「當初去吳哥窟玩，她知道我英文好，問問我身邊有沒有不錯的人可以當助理，而且不是住在園區，是在金邊的房子，她請我幫忙找助理，我幫忙找而已。」極力澄清她和詐騙集團完全無關。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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