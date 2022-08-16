名家論壇》徐佳馨／台海危機下的台灣房市發展

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看起來，危機暫時這樣，也就希望這樣了，可從2021年台灣對大陸和香港出口來看，共有1889億美元，佔台灣總出口額的42.3%，也就說明台灣對大陸的經濟依存度達到了42%，大陸是台灣最大貿易夥伴，這也意味著，透過經濟制裁，長期效果恐不輸真槍實彈，台灣內部應及早因應。
一般大眾反映上，除對解放軍宣布在台灣周圍進行軍演，形同海空封鎖台灣三天、駭客入侵主要網站等事件有感外，表現平靜，雖未有真槍實彈，透過其他形式，短期內對民間信心產生影響，中長期來說，在不擦槍走火的狀態下，表面逐漸平靜，但資本市場仍有發生改變的可能，進一步牽動房地產市場。
短期內最直接的是，高資產族群可能會開始有新的規劃。
以1995年那時的經驗來看，產業前輩們回憶起當時，不約而同都提及蛋黃區屋主等高資產族群拋售台灣房產，移民美國的敘述。換言之，對於高資產族群，一旦兩岸緊張，甚至發生戰事，有能力移民或是到海外暫避等選擇的族群轉戰他處，也是順水推舟，加上近期台幣走弱，轉進美元等其他相對穩定標的，並不意外。
另一層面的影響是，對於以對岸為主要市場的企業主，除思考本身產業升級轉型外，恐將原本在台灣的產線規劃外移至成本較低、出口不受限制的東南亞等地，雖有風險，但從避免成為經濟制裁的對象角度思考，或許也是眼下過得去的方式，影響所及，對於大型商用不動產的需求因而調整，此等發展對產業來說並非好事。
至於更多人期待的房價下滑，姑且不論日後發展，倒也有些歷史資料可以推估。
根據卓輝華博士研究整理當時的北市房價表現趨勢，1994-1996年間北市平均房價上下震盪，這兩年呈現向下趨勢，幅度約在一成上下，直到1997年稍稍上揚，又旋即向下，不過90年代是台灣房市低谷，兩岸關係雖為變因，但是否會有崩盤式的效果，很難論斷，可是從當時股市大跌三成狀況來看，兩岸關係緊張與否，會對金融市場產生相當影響，所幸，相較於股票或其他金融商品，不動產因為價格高、交易時間長，反映市況時多有遞延性，價量衝擊幅度不至於那麼快呈現，即使現在有實價登錄，等到反應市況也過了好一段時間，真正能察覺下修並且撿到便宜的人，可能沒有那麼多。
說了那麼多，這市場上還有一群買了房子的朋友，有著發生戰爭可以不用繳房貸的期待，坦白說，科技日新月異，縱然發生戰爭，凡事牽扯到錢，最終還是有辦法找到解方，與其想這些，還是好好在自己職務上努力奮鬥，增加自己的選擇能耐，才比較務實吧。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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