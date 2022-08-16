黃巧綸認發「柬埔寨徵才文」！IG貼文被挖出 她急刪留言
近日柬埔寨詐騙個案頻傳，男女生都有被騙的相關案例，女生甚至有7天被轉賣4次、性侵9次的慘痛過程，且要逃脫並沒有那麼容易。結果日前有網友爆料「國光女神」黃巧綸，過去曾經招募女性到柬埔寨工作，引發各界關注，雖然黃巧綸出面解釋，但仍舊不被網友買單，甚至看了黃巧綸第一篇貼文之後發現內容相當尷尬，紛紛留言嗆聲，但黃巧綸已經默默將留言關閉，並且將網友惡意留言全面刪除。
回顧此次事件，網友爆出過去黃巧綸曾經在個人IG發出限時動態，寫下「誠徵員工，包吃包住，住金邊的別墅」、「想到柬埔寨工作的，要耐得住寂寞不要想著出去玩的人」，並且表明是底薪2200到2500美金（約新台幣6萬6千元到7萬5千元）的工作，雖然明確指出是「合法產業」，還強調自己也會在，但未講明的工作內容，讓許多網友認為她這是詐騙成分偏高的貼文。
而據《蘋果新聞網》報導，黃巧綸出面回應此事，去年確實是有幫忙發徵人文，但對象是一位姊姊，姊姊和姊夫不是台灣人，在當地開貿易公司，住在金邊，並非詐騙集團所在的西灣，要找35歲的女生，是因姊姊想要找比自己年輕的比較好交代事情。黃巧綸也說，但姊姊早已找到人了，對方也很熱心的表示，台灣政府若有需要，她也可以幫忙。
然而對於這樣的解釋，網友並不買單，甚至有網友挖出黃巧綸IG第一篇文，正打高爾夫球的她寫著「雖然我看起來超弱，整個手和腿都曬到超紅，每次開球球友都會嚇到！看來我已經可以當詐騙集團，跟不認識的人小賭一下惹！」結果其中「詐騙集團」4字太過敏感，不少網友紛紛留言嗆聲「啊妳本來就詐騙集團啊？」、「請問這是柬埔寨園區嗎？」、「請問你花了幾個台灣人才能打高爾夫？」不過截至出稿前，黃巧綸已在深夜將這些惡意留言全部刪除，且關閉留言的功能。（編輯：張嘉哲）