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八年級哥騙台人到柬埔寨！起貪念「黑吃黑」遭斷腳筋慘死

▲柬埔寨詐騙案持續延燒，裡頭有如煉獄般的生活也隨之曝光。（示意圖／翻攝Pexels）
▲柬埔寨詐騙案持續延燒，裡頭有如煉獄般的生活也隨之曝光。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-08-16 07:41:442022-08-16 07:54:01

柬埔寨詐騙案持續延燒，裡頭有如煉獄般的生活也隨之曝光，已退休的資深刑警高仁和就透露，有一名80年次的台灣男子為了利益黑吃黑，最後在當地遭剁腳筋慘死，下場十分恐怖，不難看出詐騙集團的兇殘手段。 

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高仁和在節目《新聞挖挖哇》中指出，一個1991年生的80年次台灣男子，為人口販賣的小組頭，因為受到利益誘惑，原先帶了一批台灣人要賣給A公司，等到柬埔寨之後，和A公司收了錢，最後人卻是賣給B公司，做出了「黑吃黑」的行為。 

▲（圖／翻攝自YouTube《新聞挖挖哇！》）
▲一名80年次的台灣男子為了利益黑吃黑，最後在當地遭剁腳筋慘死。（圖／翻攝自YouTube《新聞挖挖哇！》）
該名男子立馬因此被通緝，被A公司抓到後，慘遭殘忍報復，不僅被束帶綁住切斷雙腳腳筋，最後更被無情棄屍，報導雖說是吸毒過量，不過男子的遺體很明顯就是被亂刀砍死。 

至於為何要拍下男子的遺體照及凌虐過程，有知情人直言，就是要讓去柬埔寨的台灣人「先看照片、看影片」，恐嚇他們若有反抗、違背者下場就是如此，等同於殺雞儆猴的概念。（編輯：賴禹妡）   

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