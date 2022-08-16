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她買超商咖啡「掏出這張」！副店長惱羞不賣了　眾全看愣

▲咖啡是許多人每個早晨用來醒腦的一大武器，且由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族和學生的最愛。（示意圖／取自pixabay）
▲咖啡是許多人每個早晨用來醒腦的一大武器，且由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族和學生的最愛。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-16 12:30:30

咖啡是許多人每個早晨用來醒腦的一大武器，且由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜、還有「寄杯」的服務，成為上班族和學生的最愛，不過一名網友卻抱怨，她近日找出「2年前」的咖啡寄杯單，沒想到前往超商後，副店長不但瘋狂碎念，還說不能換，背後原因曝光引起眾怒。

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原PO在臉書社圖「爆怨公社」發文表示，她常在自家附近的超商消費，2年前某天買咖啡時，因為當初店員的拜託，就選擇用紙本寄杯，不過由於平常太習慣用手機兌換，因此直到2年後的近日，才意外發現埋在皮夾內，還有2杯可兌換的寄杯單，於是決定前往超商使用。

怎料原PO一掏出寄杯單，該店副店長臉瞬間垮了下來，口中不斷碎念「這個妳要趕快來換，我們現在已經換老闆了，這個錢都是舊老闆拿走的，像妳們現在來換，我們新老闆都要虧錢，這樣很不公平」，原PO當下雖然感到不解，但仍想說只剩1杯，下次換掉就結束了。

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲原PO近日找出「2年前」的咖啡寄杯單，沒想到前往超商後，副店長不但瘋狂碎念，還說不能換。（圖／翻攝自爆怨公社）
怎料第二次又遇到這位副店長，對方這次劈頭就問「這是妳突然找到的嗎？」接著又重複和上次一樣的說詞，甚至補充「妳這個我不知道可不可以換，要打電話問一下」，忍無可忍的原PO當下將單子取回，並表示自行致電問客服，客服表示「紙本兌換是單店的活動，客服無法介入，但會請區域主管回覆」，主管事後也明確向原PO坦言，該張單仍可以兌換，承諾會加強員工訓練，這是消費者的權利

原PO文末無奈總結「妳們新老闆很可憐，難道我們消費者就該自認倒霉嗎？」網友也紛紛回應「我也是某店的員工，店長也都是直接讓客人換，一杯咖啡是能賠多少錢」、「寄杯文化又不是第一天開始，店鋪易主，但我相信新老闆肯定知道，雖然無奈但應該要概括承受」、「換老闆又不會公告」、「這副店長根本就是老闆吧」、「我遇過一摸一樣的，也是跟我說換老闆了，最後是一個員工直接換給我」、「為了一杯成本幾10塊的咖啡壞了商譽，根本划不來」。（編輯：張志浩）

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