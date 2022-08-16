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水龍頭要無水痕！潔癖人夫「34條家規」嚇壞網：是當兵嗎

▲人夫要求，水龍頭要完全無水痕。（圖／取自《爆怨公社》）
▲人夫要求，水龍頭要完全無水痕。（圖／取自《爆怨公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-08-16 17:49:48

每個人對生活的細節要求不一樣，但有位人夫卻分享，自己極度要求完美，與妻子結婚後約定了「34條家規」，雖然老婆認為已經盡力遵守，但原PO仍希望對方可以做更好更精進，因此特別將家規列出來請網友評斷。

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▲人夫要求，家中僅能白色家紫色，且要擺放整齊、乾淨。（圖／取自《爆怨公社》）
▲人夫要求，家中僅能白色加紫色，且要擺放整齊、乾淨。（圖／取自《爆怨公社》）
潔癖人夫在臉書《爆怨公社》表示，自己極度要求完美，「我父母都抱怨我這個人太離譜，說我能娶到太太算是奇蹟！想知道如果我的個性是如此，是否多數女性無法接受？我想抱怨的是是別人太髒太隨便，應該不是我太龜毛吧？」並表示「以下多數是我訂的規矩和要求，大家能幫忙評斷一下，真的很難做到嗎？」

1.進家門後要立刻在落塵區拖下外出鞋，然後立刻換上一雙拋棄式居家拖鞋，出門後襪子和腳就會髒（只要外出，身體的一切都會髒且有灰塵、細菌）。

2.進門後需立刻到洗手間把手洗乾淨才能觸碰門的把手（其餘地方都不準碰）。
　　　　
3.把手洗乾淨後，請立刻到後陽台，把全身衣服、褲子放到後陽台洗衣籃，立刻全身赤裸到淋浴間洗頭、洗澡（要非常認真洗）
　　　　　
4.家中的牆壁（油漆是高規格噴漆）、系統櫃正面、房門正面、茶几、電視、所有非必要觸碰的地方都不可以碰（因為會有指紋，我非常討厭指紋和人的油污殘留在任何物品上）
　　　　　
5.窗簾不準打開，我注重隱私，且觸碰窗簾可能讓原本整齊的折痕變亂。

6.家裡的傢俱我已經都調整水平且都有對齊（就像藝術館的畫一樣，永遠要很正不能歪斜），所以如果不小心踢到或觸碰到桌椅、傢俱、家電導致我調整的水平和至中會歪掉。

7.床鋪是用來躺的，不能坐在床上。

8.洗手、洗澡完畢，要立刻擦乾手或身體，不能甩水和滴水，然後也要馬上把水龍頭、蓮蓬頭、淋浴間玻璃刮乾和擦乾，結論就是完全不能殘留任何水痕。

9.每天要一起努力地整理房屋，人雖然難免會掉髮，但看到毛髮一根落在地上，就要立刻撿起來，如果看到地面有灰塵、小髒污、毛髮也要主動清理（拿3M黏貼滾筒或吸塵器都能接受），地面摸起來要一塵不染，沒有沙沙的感覺。

10.一個星期要總整理家裡一次，可用吸塵器和拋棄式除塵撢盡力清理成類似無塵室，且慢慢檢視審核家中各處，讓家中保持完美。

11.家中是北歐簡約風，且已經裝潢完成，因此家中不準買任何非必要物品，避免讓家中變雜亂（多任何一件非必要物品都不應該），出門前後都要仔細確認家裡是像飯店一樣已清潔且保持整齊。

12.使用完遙控器或用品，一定要收納好且要擺正不能放歪，位置都已固定不可以亂擺。

13.電視、音響音量，使用完畢請主動調整到整數10、20、30...以此類推。

14.家裡牆面千萬不準用手碰到，衣服拉鏈也不準刮到，打開電燈開關時，只能用手指按開關正中間，牆面不能有任何髒污。

15.所有物品使用完畢都一定要物歸原位。

▲人夫洋洋灑灑的34條家規，讓網友全看傻。（圖／取自《爆怨公社》）
▲人夫洋洋灑灑的34條家規，讓網友全看傻。（圖／取自《爆怨公社》）
16.任何家規都必須遵守且做到，不然被教導，請不要抱怨。

17.所有外出的用品請放在外出區，或仔細清潔完畢再歸位，如果要在家使用，例如：手機，務必先拿酒精紙巾擦拭乾淨才能使用。

18.外出的任何衣服、物品，完全不能觸碰到家裡的任何地方。

19.雙方父母、任何人都禁止進入我們家中，因為我擔心他們根本無法做到我訂的規矩，甚至他們可能會壓力很大，避免他們壓力大，因此禁止任何人進入。

20.一起出門逛街時都要注重儀容，不能邋遢。

21.每天都要整理垃圾，垃圾一定要綁好不能有異味散出。

22.家裡開關門要控制在5秒以內，因為任何蟲類可能因此瞬間進入。

23.除了妳、我、貓，如果不幸讓任何生物進入家中，一定要見到屍體，必須優先處理。

24.模型都放在模型櫃內，也已擺好且調整好位置，未經允許連手都不能碰，打開櫃體都不行。

25.在家裡走路一定要穿軟底拖鞋，做事要小心輕放，因為我討厭任何噪音，也不希望走路聲或任何噪音吵到鄰居。

26.在家不準唱歌，喜歡唱歌就一起去樓下公設KTV包廂唱。

27.家裡溼度必須保持50%，拿取家中任何物品盡量讓我拿，包含妳的名牌包都由我來拿幫妳拿，因為我怕妳不小心碰到其他物品，讓角度沒對齊或放歪。

28.彼此都只能坐著上廁所，而且使用完畢一次就要拿酒精紙巾仔細消毒。

29.使用完熱水瓶和煮飯完畢，要仔細檢查，因為熱水瓶沖泡難免會有些噴灑，廚房煮飯也是，使用完要立刻檢查，不能有任何髒亂才能離開。

30.在家中要不定時幫忙仔細從側面和正面檢查家裡，有髒或瑕疵要立刻通知，我會處理與修補。

31.在家說話不要太大聲，不然會吵到鄰居。

32.咳嗽時要用手遮著，手一用髒就要立刻去洗手。

33.家中的配色是紫色加白色，因此彼此購買家中物品都必須審核。

34.雖然有做充足的收納櫃和系統櫃，但是置放物品還是要擺整齊。

看到相當嚴格的家規，網友紛紛無言以對，「這有強迫症吧！這樣還有老婆，真的是奇蹟」、「等小孩出生就打破了啦！那種所有都紫色我真的不理解」、「你是嚴重的強迫症吧，你老婆是真的愛你」、「好嚴重的強迫症，那根本不能生小孩，小小孩無法遵守這些所謂的規定」。（編輯：鍾怡婷）

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