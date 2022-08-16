快訊／被外交部稱「誤導國人」！Bump回嗆：證據都留著

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事件發酵後，外交部也在16日發布新聞稿回應「針對特定媒體未經查證而錯誤引用網紅拍片內容，指控我國駐杜拜辦事處人員拒絕或拖延協助受困國人等相關報導陳述並非事實，外交部曾就林姓國人的案例，分別在3月22日及5月22日兩度對外澄清說明，也全程紀錄相關案情發展；請媒體報導前應先查證實情，切勿以訛傳訛，避免誤導國人。」
而看完外交部回應後，Bump也在個人IG發出限時動態怒回嗆「現在是為了面子講什麼話都可以是嗎?是說這樣講是為了選舉?有必要嗎?說我誤導國人?所以意旨我說謊囉?還是怎樣?要你們認錯很難?你們就是沒錯?沒有進步空間?還是這個政府不能被人民監督?只要人家有意見陳情，就是要抹黑對方說謊?」
他表示「你們(外交部)可以找受害者出來開記者會，我影片原檔、機票發票、訂房訊息、對話紀錄都還留著，絕對經得起考驗，只能說做這一件事情真的是他媽的爛透了。」最後Bump也怒喊「你們只要再繼續他媽的亂講我誤導民眾，我就每天開直播、拍影片，聯合所有力量控訴到你們下台為止！」
經過此事件，Bump最後也心寒表示「發這種新聞，是要我以後小孩怎麼想我？台灣2000多萬人口，我訂閱只有80萬，你們一篇新聞可以輕易毀掉，我的一切跟未來。我真的受夠了」，更宣布詐騙解碼系列永久停更。（編輯：潘毅）