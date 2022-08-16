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改善咬合、下巴後縮，隱形牙套有用嗎？　醫解析新趨勢

改善咬合、下巴後縮，隱形牙套有用嗎？　醫解析新趨勢
改善咬合、下巴後縮，隱形牙套有用嗎？　醫解析新趨勢

健康醫療網

2022-08-16 20:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】現代人越來越重視牙齒的健康與美觀，隱形矯正的出現擺脫傳統金屬矯正器因線材導致口腔黏膜受傷疼痛與難以清潔等問題，透明的外觀也使人更願意接受矯正治療，美觀之餘也大幅降低牙齒移動的痠軟疼痛，因此近年民眾尋求牙齒隱形矯正的比例有逐年攀升的傾向。

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客製化牙套　降低牙齒矯正不適

進行隱形牙套的療程前，醫師會先評估其骨骼、臉型與牙齒等資料，再透過數位掃描紀錄口腔所有齒列，取代傳統印模，再製作出客製化牙套。台北慈濟醫院牙科江宜庭醫師表示，每副牙套平均使牙齒移動約0.25mm，受力適中，療程中可以大幅減低牙齒矯正的痠軟不適，透過牙套的調整更換，矯正後的牙齒也不容易產生鬆動的情形。

牙套替換不適　1-2日內能緩解

矯正治療上，醫師會輔以樹脂材質製作的附件來拉動牙齒，讓牙齒能漸漸位移至所設定的目標位置，每次回診也會視個案進行附件上的微調，讓整體療程能夠更有效率。然而在每次的牙套替換時，部分病患會產生口水分泌增多的現象，或是感受到些微的異物感，這些情況都會在一、兩日內適應。

此外，江宜庭醫師也提到，隱形矯正除了能夠治療各類型的咬合異常外，針對外貌也能改善下巴後縮的狀況。在臨床實務上也常用於假牙治療前，將齒列排整齊，讓製作出的假牙更加符合力學及耐用。

維持口腔衛生　正確潔牙別偷懶

隱形牙套的清潔極為便利，飯前將其脫下，飯後仔細清潔口腔後再戴回，牙套則須每日進行簡單清潔，用牙刷沾以清水輕刷牙套內外表面。因此，江宜庭醫師提醒，配戴隱形牙套療程期間時，口腔清潔方式和平時相同，牙刷、牙線皆可正常使用，而牙套清潔上得仔細輕柔，以維持口腔衛生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54807

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