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台人赴柬淪豬仔！他5年前早爆料過　嘆「當時沒人相信」

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝unsplash）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-16 21:51:482022-08-16 22:07:31

近期台人被高薪工作誘騙至柬埔寨事件頻傳，在當地淪為「豬仔」慘遭囚禁、凌虐，消息引發社會譁然。對此，中華民國博弈管理學會常務理事黃雍利感慨，早在幾年前自己就曾多次警告海外博弈以及人蛇集團問題，但「當時沒人相信」。

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黃雍利今（16）日在臉書上提到，這三個禮拜一直看到柬埔寨，泰國、杜拜的人蛇詐騙求職者，進行綁架、拘禁、虐待、殺人及人體器官販賣等，他終於忍不住發文了。

▲黃雍利在菲律賓DE LA SELL大學研讀管理博士時，論文研究即以博弈為題專研。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2017.11.20）
▲中華民國博弈管理學會擔任常務理事黃雍利。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2017.11.20）
黃雍利表示，自己早在2017年7月中，就曾在電視節目上爆料「國外的人蛇及高利貸，如何使病態賭徒上鉤欠下賭債，把人押去器官販賣」，沒想到當時不但沒人相信，自己還在網路上頻頻受攻擊「說我敗壞風氣教壞小孩」。

▲因應近期大量柬埔寨詐騙案，航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人赴柬埔寨。（圖／翻攝畫面）
▲因應近期大量柬埔寨詐騙案，航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人赴柬埔寨。（圖／翻攝畫面）
2020年時，黃雍利又公開講述「博弈老師如何騙學生加入網路賭局的套路」，當時甚至還有人揚言要為害他的人身安全。而2021年10月，有消息稱杜拜的賭場徵才開出12萬加上小費及獎金月薪20萬台幣以上的待遇，當時黃雍利也提醒：「是騙人、人蛇詐騙」，但卻依舊沒人信，甚至連他的幾個學生，都曾為此與黃雍利翻臉。

近期柬埔寨事件爆發後，也讓黃雍利感慨「我只能說我不在乎別人在我背後說三道四，因這證明我走在很前面」，隨後他也話鋒一轉痛批「這些被騙的猪仔，有超過一半的因素要怪自己貪」，他隨後解釋「在柬埔寨一個外國人專業的賭場工作人員，起薪前3個月試用期才1,500美元（約新台幣4萬4），而這些被騙的猪仔有些在台灣的博弈界工作經驗才半年，然後就被柬埔寨月入20萬新台幣的廣告吸引」。

最後黃雍利也感慨「我只能說現在很多年輕人好高騖遠，老是追求快速成功、追求名牌用品、夢想財富自由，在他們的辭典裡沒有一步一腳印，2745愛錢死好」。（編輯：潘毅）


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