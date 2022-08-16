台人赴柬淪豬仔！他5年前早爆料過　嘆「當時沒人相信」

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黃雍利表示，自己早在2017年7月中，就曾在電視節目上爆料「國外的人蛇及高利貸，如何使病態賭徒上鉤欠下賭債，把人押去器官販賣」，沒想到當時不但沒人相信，自己還在網路上頻頻受攻擊「說我敗壞風氣教壞小孩」。
2020年時，黃雍利又公開講述「博弈老師如何騙學生加入網路賭局的套路」，當時甚至還有人揚言要為害他的人身安全。而2021年10月，有消息稱杜拜的賭場徵才開出12萬加上小費及獎金月薪20萬台幣以上的待遇，當時黃雍利也提醒：「是騙人、人蛇詐騙」，但卻依舊沒人信，甚至連他的幾個學生，都曾為此與黃雍利翻臉。
近期柬埔寨事件爆發後，也讓黃雍利感慨「我只能說我不在乎別人在我背後說三道四，因這證明我走在很前面」，隨後他也話鋒一轉痛批「這些被騙的猪仔，有超過一半的因素要怪自己貪」，他隨後解釋「在柬埔寨一個外國人專業的賭場工作人員，起薪前3個月試用期才1,500美元（約新台幣4萬4），而這些被騙的猪仔有些在台灣的博弈界工作經驗才半年，然後就被柬埔寨月入20萬新台幣的廣告吸引」。
最後黃雍利也感慨「我只能說現在很多年輕人好高騖遠，老是追求快速成功、追求名牌用品、夢想財富自由，在他們的辭典裡沒有一步一腳印，2745愛錢死好」。（編輯：潘毅）