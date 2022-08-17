記得「洪荒之力」嗎？她6年前奧運爆紅 近況顏值網驚呆
還記得她嗎？2016年巴西里約奧運之時，一位女泳將傅園慧代表中國出賽，結果比賽結束後接受採訪，因浮誇的表情搭配一句「我已經用了洪荒之力了」，在當時爆紅，成為當屆奧運的焦點之一。然而6年過去，傅園慧現在整個人已經跟先前氣質不同，不少網友都大讚她「最正運動員」、「撞臉劉詩詩了啦」！
回顧當年傅園慧參加巴西里約奧運時，她參加100公尺仰式準決賽中，拿到58秒95的好成績，以第三名的成績進入決賽，結果當時記者告知他游入59秒內，讓傅園慧超級驚訝的張開嘴巴並且瞪大雙眼表示「我有這麼快？我以為我是59秒」！隨後又自稱很滿意表現，並說出「我沒有保留，我用了洪荒之力了！」逗趣發言以及豐富表情，當時在兩岸三地爆紅一波。
然而六年過去，現在的傅園慧長怎麼樣呢？原來，後續的她不只持續發展運動，也去做了矯正牙齒的療程，現在開口一笑已經可以見到整排整齊的小白牙，且因為矯正牙齒的關係，讓方正的下顎線變得圓滑、改變了臉型，整體顏值跟六年前完全不太相像。
近日她也貼出自己參加英雄聯盟公測閃耀之夜嘉賓的照片，讓不少網友紛紛驚呆「哇賽！傅園慧現在這麼美呀？」、「天啊！這是用了洪荒之力在變美嗎？」、「根本認不出來！完全變了一個人啦！」、「傅園慧你好美！」、「真的好美，有點撞臉劉詩詩啊」、「整牙真的可以改變臉型！傅園慧現在超美的」。（編輯：張嘉哲）