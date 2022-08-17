7-11果汁、布丁買一送一！全聯牙刷半價11元 網哭才剛買
牌價就是賣價的超商通路，若遇到買一送一就很有感，因為是扎實的將平日賣價打對折，不像部份品牌或電商通路，可能有先抬高價錢再半價的問題，超商買一送一折下來常比賣場價划算。眼尖網友發現，7-11悄悄祭出果汁買一送一，換算下來單瓶是15元；此外，全聯今（17）日也有一日限定優惠，獅王牙刷整組下殺半價、平均單支11元，讓昨天才剛用原價入手的網友忍不住哭哭。
批踢踢萬能的省錢網友發現，7-ELEVEN纖果食感果汁悄悄掛上買一送一的牌子，單瓶原價30元，8月23日前檸檬飲、柳橙飲任選買一送一，等於400ml果汁特價15元，引起網友熱議：「檸檬喝爆」、「加氣泡水，好喝」、「國小合作社最愛的飲料，那時候還有果肉」，除了「狗肉讓狗汁更好喝」已成絕響，每份糖量逼近35公克也是相當驚人，省錢之餘別過量飲用。
網友也大推純喫茶紅配綠活動，650ml系列紅＋綠兩盒39元，平均一大罐20元，對夏天常喝冷飲的消費者來說相當划算。紅標商品有4款：綠茶、紅茶、無糖綠茶、烏龍青茶；綠標產品共3款：鮮柚綠茶、檸檬綠茶、檸檬紅茶，搭配優惠換算下來是7.8折。除此之外，7-11甜點有HIS&HERS義式布丁」買一送一，8月23日前平均單顆17.5元，除了門市享買一送一，APP行動隨時取也有買2送2，可兌換至9月30日。
全聯今（17）天也有周三限定1天優惠，全聯LINE好友或PX Pay好友享兩款商品買一送一，包括台南關廟刀削麵原先單包110元，今日限定平均單包55元；另一款是獅王晨醫生專業潔淨牙刷4入組，原先單組95元，今日搭配買一送一後，平均單支牙刷11.8元，優惠一出立刻有網友哭哭：「牙刷也太便宜，昨天才買89哭啊」，但仍淚推「好用，心得便宜、滿CP」。