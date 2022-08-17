高雄老字號「祥鈺樓」重新開張 「蘇式月餅」中秋必嚐
受到新冠疫情影響，讓不少老店吹熄燈號。高雄具極具代表性的江淅菜餐廳，「祥鈺樓」在疫情期間就數度歇業。在主顧客與老員工的引領期盼下，老闆朱金鴻再度帶領老班底團隊，於八月中旬重新開張，老味道的江浙菜、金牌「蔥油餅」再度飄香港都。而適逢中秋節前夕，正宗「蘇式月餅」也重出江湖，朱金鴻說，雖然原物料上漲15%，但祥鈺樓堅持不漲價，歡迎大家踴躍訂購。
高雄老字號江浙餐館「祥鈺樓」店內手路菜不少，其中金牌「蔥油餅」更是出了名的好吃，朱金鴻說，這蔥油餅「小兵立大功」成了帶路貨，而好吃的秘訣就在真材實料，「蔥」要放得多，少一點就做不出這好滋味，因為餅皮厚實，採半煎炸的方式，讓外皮酥脆而內層Q彈。另外，店内還有各式道地的江浙名菜，像是炒鱔糊、江南燻魚、雪菜百頁、清蒸臭豆腐、北京烤鴨及炸元宵等。
中秋節才吃得到的正宗「蘇式月餅」堪稱一絕，所有製作細節全由朱金鴻主導，堅持傳統純手工撖出多層麵皮，以多種「堅果」及「水果乾」為主要食材，手工炒製，少油輕糖。像是人氣「芝麻」口味，採用上等黑芝麻經反覆多次清洗去砂後、乾炒輾碎加糖精製。朱金鴻說，「糖」的拿捏極為關鍵，多則太甜、少則會苦，每一個步驟都考驗師傅的真功夫。另外還有椒鹽、玫瑰、百果、棗泥、豆沙等共6種口味。用料實在、皮薄餡多、甘甜不膩，而且不含防腐劑，既享受美食又確保健康。為回饋消費者，原物料雖上漲15%，價格維持不變，零售價每個從120元至130元不等，可任選小盒4個裝，或大盒6個裝，相關訂購資訊可電洽：07-3326788。