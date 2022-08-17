一帶一路快劇終？南亞多國遭注入「毒血」　經濟危機籠罩

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有「印度洋上珍珠」之稱的斯里蘭卡，因為過去累積過多的債務，再加上北京政府積極支持執政的拉賈帕克薩家族及其失敗政策，斯里蘭卡不僅成為印太地區20年來第一個外債違約國家，更面臨破產，民眾也重回煮飯用材火的原始生活。
繼斯里蘭卡破產後，巴基斯坦、孟加拉也緊急向貨幣基金（IMF）尋求優先貸款等協助，彷彿重蹈1997年亞洲金融風暴的覆轍。
巴基斯坦近期在債務違約的邊緣徘還，如同斯里蘭卡一般，巴基斯坦的外匯儲備也很低，由於外匯存底告急，巴基斯坦只夠負擔1個月的進口支出。
巴基斯坦自從今年5月政府停止燃料補助後，汽油價格一口氣飆漲九成，進口能源過於昂貴，也日該國深陷斷電危機。今年6月，巴基斯坦政府更要求民眾每天少喝1杯茶，來降低非必要支出、維持國家經濟運作。
根據全球總體經濟數據庫CEIC指出，巴基斯坦外債占GDP的比重已惡化至近40％，該國貨幣盧比過去1年更貶值37％，巴基斯坦主權債務評級已被降至「垃圾」等級。
而孟加拉同樣也為了能源成本攀升所苦，在油價不斷飆升之下，孟加拉的外匯存底逐漸被掏空，而孟加拉的6月份通膨年增率也飆高至7.56%，創下近9年新高。
而緊鄰折中國、印度以及孟加拉的尼泊爾，經濟同樣岌岌可危，仰賴的旅遊業受到疫情衝擊，觀光收入幾乎歸零，又因為貿易逆差擴大，導致外匯存底下滑。尼泊爾當局在今年年初禁止進口奢侈品，來降低資本外流。尼泊爾當局更要求海外公民將資金存入國內銀行，來確保財政系統流動，維持外匯存底。
而身為南亞大國的印度，一直有著人口過多的問題，但也可能因為缺乏教育普及、就業安置等因素，導致生產力低落、失業率攀升，不但無法促進經濟發展，未來還得面對龐大人口老化問題。另外，盧比持續貶值，也讓印度外匯存底迅速流失。
有分析指出，南亞接連爆發財政危機，很可能與中國的「一帶一路」計畫有關。中國多年來透過基建投資與借貸滲透南亞各國，表面上看起來似乎促進了經濟發展，但大興土木之下，也讓債務越滾越大。
包含斯里蘭卡、巴基斯坦、孟加拉都有參與一帶一路計畫，但看到中國與巴基斯坦雙方合作的「中巴經濟走廊」（CPEC）沒有帶動巴基斯坦經濟起飛，而中國允諾將首都瓜達爾（Gwadar）建造成「取代杜拜」的港口城市，最後卻連新機場、自貿區、燃煤電廠和海水淡化工廠的影子都沒看到。而孟加拉的帕德瑪大橋（Padma Bridge）更讓該國背上了千億負債。
《日經亞洲》先前透露，中國對一帶一路投融資金額已達8800億美元（約台幣26.4兆元），從最初中國夢轉變成債務危機及爛尾，讓參與國家陷入危機。