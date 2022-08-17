東超／四強賽時間、地點出爐 富邦勇士拚決賽權

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東亞超級聯賽首席執行官馬特（Matt Beyer）說，「我們找不到比馬尼拉更適合舉辦首屆四強決戰的城市了。感謝當地政府以及菲律賓籃球協會（PBA）對我們大力支持。四強週末將是一場規模空前的籃球盛典，屆時將有音樂節和一系列精彩紛呈的球迷活動。」
P. LEAGUE+聯賽也將派出冠軍球隊台北富邦勇士作為台灣代表參賽。「東亞超級聯賽不僅是最頂級的籃球賽事，更具有極高的娛樂價值，包括無與倫比的比賽體驗、別具一格的內容呈現以及精彩紛呈的球迷活動。」P. LEAGUE+執行長陳建州說，「我們懷著激動的心情參與東亞超級聯賽的角逐，並與他們攜手共同為球迷帶來難忘的娛樂體驗。希望四強決戰上也能有我們球隊的身影。」
東亞超級聯賽是東亞地區頂級籃球聯賽，有史以來第1次匯集最頂級的俱樂部球隊，將主客場泛區域賽事與各本土聯賽賽程相結合，共同提高亞洲籃球的水平。菲律賓PBA聯賽委員盃暫定於今年9月21日開打。東亞超級聯賽首屆主客場泛區域賽季將於10月12日開戰，共有8支球隊參賽，其願景是在2025年在球迷數量和商業營收方面成爲世界三大聯賽之一。
籃球／東超賽程出爐 富邦勇士對決菲國冠軍成焦點賽事