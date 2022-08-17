柬埔寨詐騙亮「VVIP」機場迎接！受害者親曝含義：很諷刺
近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，不少國人被海外高薪誘拐出國，不僅淪為不法集團的低價勞工，甚至遭到毆打、囚禁、性侵，對此，曾經也是受害者的台灣女孩「羽棠」也透過節目《57爆新聞》揭露內幕，提到柬埔寨機場看到有人拿著「VVIP1688」的牌子等著受害者，但並非將他們視為「尊貴的貴賓」，而是「Very Very Important Pig」，極有價值的「豬仔」。
羽棠透露，起初她是經由臉書社團接觸到這類工作，對方告知她可以先出國看看，羽棠和另外5人一下飛機後，就看到柬埔寨當地人士舉著「VVIP1688」的牌子，當下還認為自己「真的很重要」，有被重視的感覺，不過歷經後續的不法對待後，才意識到VVIP原來是「Very Very Important Pig」，聽起來格外諷刺。
羽棠接著說道，一行6人下飛機後，就被分為2組，各自帶到不同的詐騙園區給老闆挑選，在價碼上，只要「會中文的人士」，一個都能賣到2~3萬美金；羽棠和另外2位抵達西港某園區後，發現到處大樓林立，但卻都只有一個出入口，內部分為專門騙人的「詐騙」和誘拐親友的「人事」2個部門。
羽棠揭露，當地詐騙集團表示，1個人至少要拉到20人進入，才能換回自由身，但事實上受害者心裡也清楚，就算成功拉了多少人，對方也根本不會放自己走；而最後，羽棠是透過在工作時順手要到的一張網卡，順利聯繫到西港的省長，不過被救出後事情還未結束，當地移民局會請人拍照建檔，並傳給其他園區老闆觀看，若本身不知情，又答應工作邀約，又將會重複這場詐騙惡夢。聽完羽棠敘述後，網友紛紛留言回應，「越聽越驚悚，到底什麼世界」、「這是什麼誇張狀態」。（編輯：張志浩）