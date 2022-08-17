COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

艾成來台追夢！曾親吐「無形壓力」來源：感覺很不是人

▲藝人艾成今（17）日上午10時許，在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡。（圖／翻攝自艾成臉書）
▲藝人艾成今（17）日上午10時許，在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡。（圖／翻攝自艾成臉書）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-17 15:00:002022-08-17 15:26:24

藝人艾成今（17）日上午10點多，傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場身亡享年40歲，警方趕抵現場，釐清案情，而艾成所屬的「鳳凰藝能」公司稍早也證實死訊。事實上，艾成曾坦言來台發展20年來，家人始終無條件支持，但無形中也累積成壓力，「當不成功的時候，會覺得很不是人那種感覺。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾想在演藝圈闖出一片天的艾成，因達不到自己的目標，遭到憂鬱症病情纏身，而他也曾在節目《單身行不行》透露，當初剛來台灣的時候，在西門町流浪三個月，艾成表示因為當時唱片公司沒有談妥，還沒有辦法待在台灣，「但我又不想回去（馬來西亞），因為我前面的時間，已經用了10年的時間，參加幾百場歌唱比賽，才想盡辦法來到台灣，所以在西門町當乞丐我也不想回去！」

主持人也提到艾成爸爸曾經有認真問過「如果你有一天唱歌沒成功，想怎麼辦？」對此，艾成也坦言，從未想過第二條路，完全無法回答爸爸的問題，「爸爸經常這樣問的時候，其實我是答不出來的，裡頭是很兩難，很掙扎」，無疑是深藏在心中已久的壓力。


▲艾成曾表示家人無怨無悔的支持，成了無形的壓力。（圖／翻攝自《單身行不行》YouTube）
▲艾成曾表示家人無怨無悔的支持，成了無形的壓力。（圖／翻攝自《單身行不行》YouTube）
事實上，艾成透露一個人從馬來西亞來到台灣打拚，家人無條件支持他，也說「你就好好唱，爸爸媽媽你也不用照顧」，但他認為這20年來，一直覺得沒有好好地回家陪爸爸媽媽，加上家人無怨無悔的支持，也造成他無形中的壓力，「因為當你不成功的時候，你會覺得你很不是人那種感覺。」

演藝事業好不容易趨於穩定後，艾成決定拓展到餐飲業，但他坦言創業的前10個月，每天打開收銀機只有幾百塊、幾千塊，而當時在西門町一個月房租就要高達20萬，「又沒有回頭路，房子也賣了，一直虧又不甘心收。」無奈的是，受到疫情衝擊，餐廳收到僅剩一家，慘賠500萬，王瞳在6月受訪時也坦言：「他（艾成）看到數字血壓高。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

艾成、王瞳最後同框！緊牽愛妻手：活著的人要繼續努力

艾成墜樓亡！墜樓地點為老婆住處　王瞳從宜蘭趕回中

艾成墜樓亡！3天前嘆「人生真假分不清」　網：一路好走

進房間趁友不備　藝人艾成住家七樓墜樓身亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀