艾成來台追夢！曾親吐「無形壓力」來源：感覺很不是人

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主持人也提到艾成爸爸曾經有認真問過「如果你有一天唱歌沒成功，想怎麼辦？」對此，艾成也坦言，從未想過第二條路，完全無法回答爸爸的問題，「爸爸經常這樣問的時候，其實我是答不出來的，裡頭是很兩難，很掙扎」，無疑是深藏在心中已久的壓力。
事實上，艾成透露一個人從馬來西亞來到台灣打拚，家人無條件支持他，也說「你就好好唱，爸爸媽媽你也不用照顧」，但他認為這20年來，一直覺得沒有好好地回家陪爸爸媽媽，加上家人無怨無悔的支持，也造成他無形中的壓力，「因為當你不成功的時候，你會覺得你很不是人那種感覺。」
演藝事業好不容易趨於穩定後，艾成決定拓展到餐飲業，但他坦言創業的前10個月，每天打開收銀機只有幾百塊、幾千塊，而當時在西門町一個月房租就要高達20萬，「又沒有回頭路，房子也賣了，一直虧又不甘心收。」無奈的是，受到疫情衝擊，餐廳收到僅剩一家，慘賠500萬，王瞳在6月受訪時也坦言：「他（艾成）看到數字血壓高。」
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