台灣難混跑柬埔寨！律師嘆「外配年收200萬」：遍地黃金
懷抱賺大錢的夢想，有許多台灣人被騙到柬埔寨、緬甸等東南亞國家，最後慘遭囚禁、割售器官。對此，律師林智群引用嫁來台灣的外配案例勸告「人家外配來台灣淘金，也是要彎腰低頭努力，滴下無數汗水，你怎麼會覺得自己去外國可以吹冷氣輕輕鬆鬆賺錢？」
林智群16日在臉書直言，外配來台灣，都說台灣遍地是黃金，只要「努力」工作，年收入百萬不是夢，會做生意的，甚至年收入超過200萬「人家外配在台灣，人生地不熟，語言不通，都可以闖出一片天」。
聯想起到柬埔寨掏金的台人，他表示「本地人有主場優勢，還有本地人脈，說台灣很難混？你主場都競爭不過人家了，去客場就會贏？站在黃金上的人們，還要去年收入比我們低的異國淘金？」最後他當頭棒喝「人家外配來台灣淘金，也是要彎腰低頭努力，滴下無數汗水，你怎麼會覺得自己去外國可以吹冷氣輕輕鬆鬆賺錢？」。
一番話讓許多網友相當有同感，「真的耶！外配開的麵食店，我們時常去吃，生意好到不行」、「律師一語道破！我常去的某些麵館，就是外配開的店，工作和招呼客人很勤奮」、「一堆外配開她們老家特色餐館生意都很好，她們都很能吃苦耐勞自然就會賺到錢買房，比起台灣那些眼高手低整天只會喊低薪高房價買不起房的，強太多」。（編輯：鍾怡婷）