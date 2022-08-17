柬埔寨「吹哨者」正式向政府宣戰！Bump：公開所有證據
Youtuber「好棒Bump」最早踢爆柬埔寨人蛇詐騙事件，更被鄉民譽為吹哨者。Bump曾在5月時發片，提到年初去杜拜營救時，曾求助我國外交部駐杜拜辦事處卻受阻，16日外交部卻發出聲明稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓他無奈宣布停更詐騙解碼系列影片，更在今（17）晚於個人IG宣布正式與政府宣戰。
Bump今（17）晚在個人IG發限時動態解釋「請各位不要擔心太多，我一定得先停更詐騙解碼，並不是什麼心灰意冷，我的心從來沒有期待過政府，因此並不會對他們心死，只是現在有更嚴重的問題，政府的無能、推託、謊言，我們必須要先處理掉，否則不論我怎麼解碼詐騙，都對社會毫無幫助!」
Bump也提到，過去曾準備與教育局合作宣導反詐騙，卻因選舉導致破局，又到了近期外交部一次、兩次、三次不認錯，讓他不禁感慨「我們跟政府開的救援會議，亦是收到許多令人民失望的消息，連民間代表都看不下去」。
「我停更並不是氣到被打倒」，Bump宣告「而是我要從現在開始狂操他們，直到他們認錯改進為止」。他也提到自己為了讓政府好好做事，希望未來可以一起救援、反詐，隱藏了許多真相也拒絕上節目，就是不想給政府難堪。
如今Bump也不打算再忍受「真實受困數據、辦事處的實際配合情況(也有人證)，我都會全部公開，如果他們不被拆穿都不會改，那我們就拆穿！如果他們拆穿了還死性不改，那我們就罷免！如果這個體制有問題我就破壞他」。
由於過了整整一天，Bump都沒有收到相關部會的道歉與回應，也讓他大喊「我現在正式跟你們宣戰，哪怕弄到兩敗俱傷我也不虧」。（編輯：潘毅）