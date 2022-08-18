Bump黑歷史曝！她嗆「噁男憑什麼罵外交部」　深夜急刪文

我是廣告 請繼續往下閱讀
「幫大家複習一下，這人之前用約砲軟體約女生開房間，然後羞辱那個女生不檢點，還拍成影片說『女生要保護自己』，蕩婦羞辱、厭女到極致。以及故意點單整外送員，一樣拍成影片表示『暗黑點餐法』讓送餐員多跑很多路，他們覺得很好玩」種種黑歷史讓薛舜文痛批「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？吳釗燮光憑一個膝蓋骨，對台灣的貢獻都比他多」。
然而貼文引發正反兩極，不少人認為罵得太過誇張，表示「他在這件事上很有貢獻沒錯，他以前怎樣其實還好，要就事論事」、「這次我是支持Bump，過去都過去了，現在比較重要吧」隨後薛舜文的文章也在深夜下掉，但早已在PTT被網友備份瘋傳，不少人紛紛出面緩頰「就事論事，我相信有基本良知的人，都會認可Bump在防堵柬埔寨這件事上，確實做出了一定程度的貢獻」、「確實是因為他才有這些輿論啊，而且他都親自飛到當地去救了，沒功勞絕對有苦勞，沒必要嘴那麼難聽」。
據悉，過去Bump與夥伴Cat組成Youtube頻道「男人幫」引發許多爭議，後來解散後Bump從新經營自己的頻道，後期開始製作「踢爆詐騙系列」影片廣受好評，Bump曾透露拍攝題材動機「如果未來我有小孩，小孩看到爸爸影片會怎麼想、怎麼說，因此才決定繼承家人的意志去做對社會有意義的事」於是產生該系列影片，希望可以幫助更多台灣人，如今槓上外交部要停更該系列，讓不少粉絲感到可惜。（編輯：張嘉哲）