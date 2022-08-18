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Bump黑歷史曝！她嗆「噁男憑什麼罵外交部」　深夜急刪文

▲Youtuber「好棒Bump」因拍攝「詐騙解碼」系列影片竄紅，被網友譽為是柬埔寨詐騙「吹哨者」。（圖/好棒Bump頻道）
▲Youtuber「好棒Bump」因拍攝「詐騙解碼」系列影片竄紅，被網友譽為是柬埔寨詐騙「吹哨者」。（圖/好棒Bump頻道）

編輯中心/綜合報導

2022-08-18 07:56:56

Youtuber「好棒Bump」因拍攝「詐騙解碼」系列影片竄紅，甚至日前一部到柬埔寨親救台人的影片踢爆詐騙內幕，被封為是柬埔寨詐騙事件的「吹哨者」，聲勢因而大漲。然而，外交部日前針對Bump的影片內容稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓Bump心寒開嗆，並且表示將停更詐騙系列。對此，社運人士薛舜文17日晚間在臉書貼出Bump過去的影片爭議，直言「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？」逆風發言引起廣大討論。

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薛舜文時常在臉書上發表時事評論，她17日晚間在臉書提到「男人幫Bump最近在那邊說外交部沒用，好像台灣只有他一個人衝去柬埔寨救援一樣，我只覺得他對正義的理解好淺薄低能，學歷應該是社會大學吧，這人百分之一千的就是噁男」。

「幫大家複習一下，這人之前用約砲軟體約女生開房間，然後羞辱那個女生不檢點，還拍成影片說『女生要保護自己』，蕩婦羞辱、厭女到極致。以及故意點單整外送員，一樣拍成影片表示『暗黑點餐法』讓送餐員多跑很多路，他們覺得很好玩」種種黑歷史讓薛舜文痛批「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？吳釗燮光憑一個膝蓋骨，對台灣的貢獻都比他多」。

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▲社運人士薛舜文在臉書逆風嗆聲Bump，並將它過去黑歷史挖出，引起討論。（圖/薛舜文臉書）
然而貼文引發正反兩極，不少人認為罵得太過誇張，表示「他在這件事上很有貢獻沒錯，他以前怎樣其實還好，要就事論事」、「這次我是支持Bump，過去都過去了，現在比較重要吧」隨後薛舜文的文章也在深夜下掉，但早已在PTT被網友備份瘋傳，不少人紛紛出面緩頰「就事論事，我相信有基本良知的人，都會認可Bump在防堵柬埔寨這件事上，確實做出了一定程度的貢獻」、「確實是因為他才有這些輿論啊，而且他都親自飛到當地去救了，沒功勞絕對有苦勞，沒必要嘴那麼難聽」。

據悉，過去Bump與夥伴Cat組成Youtube頻道「男人幫」引發許多爭議，後來解散後Bump從新經營自己的頻道，後期開始製作「踢爆詐騙系列」影片廣受好評，Bump曾透露拍攝題材動機「如果未來我有小孩，小孩看到爸爸影片會怎麼想、怎麼說，因此才決定繼承家人的意志去做對社會有意義的事」於是產生該系列影片，希望可以幫助更多台灣人，如今槓上外交部要停更該系列，讓不少粉絲感到可惜。（編輯：張嘉哲）

▲為救助一個人，Bump聯繫當地媒體、憲兵隊、救援隊、台灣立委、外交部、國際反詐騙組織和人道組織幫忙。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲Bump頻道後期推出踢爆詐騙系列影片廣受好評。（圖／Youtube／好棒Bump）

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