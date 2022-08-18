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台大醫科女神終於脫了！比基尼照解鎖　網友：老天不公平

▲台大醫科女神「小馮」馮琪淯近日曬出比基尼系列照，引起網友熱烈討論。（圖/小馮IG）
▲台大醫科女神「小馮」馮琪淯近日曬出比基尼系列照，引起網友熱烈討論。（圖/小馮IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-18 08:20:32

雄女學霸正妹「小馮」馮琪淯2018年以全校第一名考進台大醫學系爆紅，被網友稱為「台大醫科女神」的她過去鮮少有較大尺度的穿著，然而近日卻難得在IG曬出比基尼泳裝照，讓不少鐵粉又驚又喜，引來上萬人按讚朝聖直呼「噢買尬.....還是正到爆」、「天啊！比基尼太適合妳了！太晚秀好身材了吧！」

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小馮在IG上貼出系列比基尼照，透露友人大概從暑假剛開始就一直慫恿自己當海灘辣妹，但自己試穿了之後覺得還是不要「自取琪辱」，就只有買下半身的泳裝，打算上面穿個背心就好，結果誰知道在民宿受到大家溫馨鼓勵，才臨時跟朋友借來另一套穿穿看......。

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▲小馮大秀泳裝照，讓不少鐵粉眼睛為之一亮，直言「是不一樣的小馮」。（圖/小馮IG）
只見小馮貼出的系列照中，一行人就這樣開心地在海灘上擺姿勢拍照，連在民宿也是瘋狂擺拍，小馮腰身非常纖細，且臀部曲線也是非常好，讓不少網友大噴鼻血表示「老馮寶了！終於看到不一樣的小馮」、「小馮真的美哭！」、「哇賽！小馮那個蠻腰真的好猛！」、「小馮小馮得第一！」

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▲小馮換上比基尼套裝，擺拍超專業，露出性感的小蠻腰。（圖/小馮IG）
然而不只IG人人讚賞，PTT上更有網友以「小馮的身材也太好了吧！」發文表示「剛吃完飯打開IG，突然看到小馮去海邊玩水，這身材也太好了吧，會念書身材又好，老天爺真不公平」也引起不少網友共鳴「學霸長得正身材又好，認同不公平欸」、「厲害到不行，四年前後都一樣漂亮」。（編輯：張嘉哲）


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