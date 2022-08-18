中秋瘋烤肉！燒肉外帶爽嗑1.2公斤、夯肉小家電買氣翻倍
中秋連假3天即將到來，不少民眾會選擇在家團聚吃烤肉，業者也順勢推出便利的外帶組合、夯肉小家電搶中秋烤肉商機。築間餐飲集團表示，烤肉一直是中秋熱門重頭戲，去年中秋檔期餐廳內用約8成，外帶約2成，而今年中秋檔期內用預估渴望突破9成，外帶預估會再成長2-3成。486團購觀察，近一週電烤盤和烤爐搜尋度飆升，美型外觀、多功能、便攜式設計最受消費者青睞，價格約落在990元至2,000元最多人入手。
為了讓民眾能在中秋佳節在家也能輕鬆烤肉，省去大費周章採購、醃肉的準備，主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，以及個人套餐的「燒肉Smile」即日起開賣1,299元的超值燒肉外帶組，推出1.2公斤「極上牛盛合」或「特選豚盛合」的套餐。「極上牛盛合」包含美國Prime羽下牛排、美國帶骨牛小排、牛肋條、牛五花、豚梅花、豚五花、現流雞腿、雞松坂等；「特選豚盛合」則有老饕必吃伊比利豚、嚴選松坂豚、豚肋條、豚梅花、豚五花、現流雞腿、雞松坂等，每套餐還附上萵苣美生菜、韓式泡菜、秘製燒肉醬、日式昆布鹽搭配。
露營或宅家烤肉、個人輕奢烤肉近年蔚為流行，電烤盤不僅適合中秋烤肉，不須使用明火又可處理日常料理的特色受到不少租屋族或住宿學生的青睞。建議挑選具不沾及瀝油的設計實用性較高，可依人數選擇適合的盤面大小，像是KINYO麥飯石電烤盤有圓盤或長型款式。若人數較多或同時想要享用不同料理可選擇多功能的款式，Dowai「摺摺鍋」美型烤箱外觀，打開變身電烤盤和火鍋，一機三用十分便利。另外，「便攜式」是不少露營愛好者的搜尋關鍵字，KENLUCK迷你攜帶型烤肉架，想要在家享受「獨食」也很適合。
烤肉不可缺少的靈魂莫過於烤肉醬，486團購今年首推由日本百年釀造廠家所打造的KIKKONA中秋限定醬料，包含帶有大豆香甜味的豆味噌燒肉醬，是日本知名燒肉店愛用醬料；以醬油為基底並帶有微微辛辣味的辛香料燒肉醬，適合醃肉使用；另兩款使用100%柚子果汁並分別搭配KIKKONA招牌醬油及招牌味增的柚子醋醬油、柚子味噌，適合作為提味、沾醬也可作為淋醬，酸甜清爽的口感和燒肉最對味，中秋限時限量開賣。