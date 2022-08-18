全聯結帳「正確手法」網招了！內行只花3秒：神一般存在
連鎖超市「全聯福利中心」因商品多樣和價格經濟實惠，成為近年來超市的霸主之一，但全聯結帳速度偏慢，一直以來都是許多顧客熱議的話題。對此，就有內行示範全聯結帳「正確手法」，全程只花3秒鐘就完成，讓他不禁詢問「這樣是不是如神一般的存在？」而引起討論。
原PO於PTT八卦板分享，表示他日前至全聯消費時，結帳只花了3秒鐘就完成。他也曝光流程，首先店員會問道「有會員嗎？」他馬上拿出全聯行動支付APP「PXPAY」，店員這時再詢問「發票存裡面嗎？ 」他也快速答應，「全程不脫泥帶水，不佔用後面排隊人的時間」，讓他不禁好奇詢問「這樣是不是如神一般的存在，有卦嗎？」
貼文一曝光，隨即引起大批鄉民激讚，「是，真的神」、「終於知道不是收銀員問題了吧！三寶客人太多」、「PXPAY裡面有錢或綁定好，結帳真的快」、「pxpay設定好手機條碼，連問都不用問」、「全聯那個真的方便，一堆阿婆還在找卡」。
但也有神人精進結帳流程，「你太慢了，正確流程應該是，秀出條碼，直接扣，一句話一個動作就可以結完帳了」、「我直接說刷卡、載具，然後就走惹」；甚至有人提醒「要等電腦逼一聲再走啊。不然刷失敗店員還要出去找你」、「方便是方便，但明細你最好還是要對一下」。（編輯：陳雅雲）