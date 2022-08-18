陳紫渝竟沒入榜！10大「正妹候選人」曝 她曾是鄉民女神
年底九合一大選進入倒數，除了拚政績政見也拼顏值，各個黨派都推出不少美女參選人迎戰，近日TPOC台灣議題研究中心透過資料庫，篩選出目前最夯的十大美女參選人，然而意外的是，近日因超高顏值被稱為「最美里長參選人」陳紫渝卻無緣前十名。
根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析被網友封為「美女」、「正妹」或者關鍵字中擁有「最美稱號」的參選人，依序排出17位候選人，其中前十名包括「台北市議員參選人吳怡萱」、第九名則是「台灣民眾黨新竹市議員參選人宋品瑩」、第八名是「民進黨角逐新北市板橋區市議員的山田摩衣」。
接著第七名是「國民黨台北市議員參選人柳采葳」、第六名是「台灣民眾黨台北市議員參選人林珍羽」、第五名是「台灣民眾黨參選台北市議員的學姊黃瀞瑩」、第四名是「台灣民眾黨台北市議員參選人楊寶楨」，最終前三名分別為「國民黨高雄市議員參選人白喬茵」、第二名為「台灣基進台北市議員參選人吳欣岱」，冠軍則是「民進黨桃園市議員參選人黃瓊慧」拿下。
然而第一名的「黃瓊慧」是一位資深鄉民，過去曾經被PTT封為「鄉民女神」，今年7月原被徵召參選桃園市長的林智堅爆出一系列「論文門」爭議時，黃瓊慧無懼網路風向逆風，仍多次公開表態心疼林智堅，引起網路輿論，而今年8月林智堅宣布退選，為民進黨選情止血，黃也表態不捨「他黨對林智堅幾近人格上的毀滅」，再度引發熱議，然而超高討論話題以及高顏值，榮登話題最正候選人的第一名殊榮。
不過值得注意的是，日前最近網路聲量最高的新北市永和區永福里長參選人陳紫渝，因超高顏值被封「最美里長」，但這次調查她只能排上第11名。（編輯：張嘉哲）