好市多調味罐「藏神設計」！網狂讚貼心 ：用好幾罐才知
知名美式賣場好市多因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，近日就有一名網友在網路上分享，他買了好市多的鹽巴及胡椒的調味罐，用了許久才知道，原來蓋子上的設計能調整研磨的顆粒大小，貼文曝光後，大批網友也驚呆直呼：「用了大半輩子現在才曉得可分粗細！」
該名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多買了好幾罐玫瑰鹽及胡椒，用了許久，到今天才知道原來調味罐可以調整顆粒粗細，只見蓋子打開後，裡頭藏著一個旋轉鈕，可以任意轉動，就能研磨出想要的顆粒大小。
貼文一出，網友紛紛留言，「還好有你分享，我一直沒注意」、「感謝分享，已用盡將近兩瓶，現在我才知道」、「謝謝你的分享，用了好幾罐都不知道」、「用了大半輩子現在才曉得可分粗細」、「都用要完了還不知道」、「冷門可用的小知識增加了」、「現在才知道耶！之前的很細，我都轉到手酸，菜還不夠鹹」、「謝謝告知，正煩惱顆粒為何那麼大」。
另外，也有已知用火的網友直言，「它還可以打開加入另外買的玫瑰鹽哦，之前也小破解了一下」、「我也是用很久覺得好難用想丟掉，才意外發現它可以調粗細再把他留下來繼續用」、「非餐飲科但早就知道的人+1，原來這麼多人都不曉得研磨粗細可以調整的事」。（編輯：賴禹妡）