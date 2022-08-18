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鬼月天赦日到了！專家「2祕法」旺財添貴人　祈願全實現

▲今年的農曆7月26日（國曆8月23日），是一年難得只有幾天的天赦日。（圖／取自unsplash）
▲今年的農曆7月26日（國曆8月23日），是一年難得只有幾天的天赦日。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-18 16:15:38

今年的農曆7月26日（國曆8月23日），除了是一年難得只有幾天的天赦日之外, 同時也是節氣處暑交界的日子，處暑的交接節氣時間為當天的11點08分，命理專家柯柏成老師建議，可以把握時機透過「2方法」興旺財運增添貴人。

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▲煮錢水。（圖／翻攝自柯柏成命理）
▲煮錢水的辦法為，找到各國錢幣共168個放入鍋內，水滾的時候讓它多滾個3-5分鐘。（圖／翻攝自柯柏成命理）
【天赦日旺財秘訣】

（一）先準備一枚一盎司純銀的銀幣，在這一天用煮錢水後冷卻的水擦拭，放置於自宅的中央位置，有抽屜放抽屜、有櫃子放櫃子上，如果是營業的門市店家，可用泡棉雙面膠貼在天花板或樑上避免遺失。

（二）煮錢水旺運勢，找到各國錢幣共168個（人民幣、美金、日幣、港幣...）都可以，只要銅板168個（非168元） 在天赦日當天任何時辰，找個鍋子加水淹過錢幣高度就可以，將水煮沸,，水滾的時候讓它多滾個3-5分鐘，小心把鍋子，端著繞屋裡，讓水蒸氣瀰漫在屋內，待水冷卻後，錢幣擦乾放在聚寶盆或放財位。

生肖豬和生肖鼠的朋友，在這個節氣開始桃花運較強，適合表達情感、人際關係良好，會有貴人出現，催化貴人的方法也可以使用上述的銀幣開運。

天赦日是玉皇大帝開恩大赦的日子，許多人會在這一天拜天公求好運。（圖／Shutterstock）
▲天赦日是玉皇大帝開恩大赦的日子，許多人會在這一天到廟中祈求好運。（圖／Shutterstock）
柯柏成老師表示，這一天按過去的慣例要煮錢水可以增加財運之外，天赦日當天適合參加寺廟舉辦的消災祈福法會，不一定非得在寺廟裡祈願，即使是基督天主教徒，上教堂祈願都特別容易實現。

由於是在鬼月裡的天赦日，古傳秘法可以在這一天安置五鬼運財陣，但布陣的前提就需要先理解，為何「有錢能使鬼推磨」的鬼，貪錢都來不及了，沒事還要運財給你？易經謙卦彖傳上所說：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙；鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。」

柯柏成提醒，一個人要做到天地人鬼神都幫助你，這個條件秘訣在於先自助，做任何事情先不忙著否定自己的能力，謙虛接受他人的建言，務實去做每一步, 願意自己先幫助自己，老天爺才會來幫助，有了上天的驗證，之後才能談到人助，最後鬼神都來助你，所以要談五鬼運財，這應該是最後一個階段，一個人的德行修養足夠到讓鬼都願意來運財。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《柯柏成/命理》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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