鬼月天赦日到了！專家「2祕法」旺財添貴人　祈願全實現

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（一）先準備一枚一盎司純銀的銀幣，在這一天用煮錢水後冷卻的水擦拭，放置於自宅的中央位置，有抽屜放抽屜、有櫃子放櫃子上，如果是營業的門市店家，可用泡棉雙面膠貼在天花板或樑上避免遺失。
（二）煮錢水旺運勢，找到各國錢幣共168個（人民幣、美金、日幣、港幣...）都可以，只要銅板168個（非168元） 在天赦日當天任何時辰，找個鍋子加水淹過錢幣高度就可以，將水煮沸,，水滾的時候讓它多滾個3-5分鐘，小心把鍋子，端著繞屋裡，讓水蒸氣瀰漫在屋內，待水冷卻後，錢幣擦乾放在聚寶盆或放財位。
生肖豬和生肖鼠的朋友，在這個節氣開始桃花運較強，適合表達情感、人際關係良好，會有貴人出現，催化貴人的方法也可以使用上述的銀幣開運。
柯柏成老師表示，這一天按過去的慣例要煮錢水可以增加財運之外，天赦日當天適合參加寺廟舉辦的消災祈福法會，不一定非得在寺廟裡祈願，即使是基督天主教徒，上教堂祈願都特別容易實現。
由於是在鬼月裡的天赦日，古傳秘法可以在這一天安置五鬼運財陣，但布陣的前提就需要先理解，為何「有錢能使鬼推磨」的鬼，貪錢都來不及了，沒事還要運財給你？易經謙卦彖傳上所說：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙；鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。」
柯柏成提醒，一個人要做到天地人鬼神都幫助你，這個條件秘訣在於先自助，做任何事情先不忙著否定自己的能力，謙虛接受他人的建言，務實去做每一步, 願意自己先幫助自己，老天爺才會來幫助，有了上天的驗證，之後才能談到人助，最後鬼神都來助你，所以要談五鬼運財，這應該是最後一個階段，一個人的德行修養足夠到讓鬼都願意來運財。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。