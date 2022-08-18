夏季防曬又蚊蟲　留意「間隔使用」避免肌膚不適

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市售用於人體皮膚的防蚊液產品選擇非常多樣，其中可分為二大類，一種是含敵避（diethyltoluamide，DEET）成分，屬於藥品管理，須經政府核准，領有藥品許可證的防蚊液；另一種則是含精油類的防蚊產品，屬於一般商品。
食藥署提醒，購買含敵避成分的產品時，應先檢視外包裝上是否有衛生福利部核准字號的標示，例如：「衛署藥製字第○○○○○○號」或「衛部藥製字第○○○○○○號」，以保使用安全。
塗防曬再噴防蚊 隔5～10分鐘
使用防蚊液時，應依照說明書的指示使用，使用時要距離皮膚或衣物10～15公分，並緩慢噴灑。如果需要使用於臉部，則應先噴於手掌後再塗抹，且要小心避開眼、口周圍，以及有傷口、過敏或曬傷的皮膚部位。若是孩童需使用時，則要避免塗抹或噴灑在手部，以免孩童接觸自己的眼、口鼻而誤食；未滿6個月的嬰兒則不建議使用防蚊液。
此外，夏季戶外活動機會多，既要防曬又要避免蚊蟲叮咬，當防曬產品與防蚊液要一起使用時，建議先使用防曬產品，並等待5～10分鐘使其乾燥後，再使用防蚊液，如此一來就可避免皮膚產生過敏不適的問題。
食藥署呼籲民眾，使用防蚊液後，皮膚若有產生任何不適症狀，都應立即停止使用，並且使用肥皂和水將防蚊液洗掉，以及向鄰近社區藥局的醫師或藥師進行諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54824
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