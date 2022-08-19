最辣女醫師「泳衣都是洞」！老公視角全公開 網喊太犯規
「Dr.Grace沈怡岒」醫師以婦產科起家，長年專研於婦科領域，精通和女性溝通等技巧，近年除了轉型開設女性私密處整形服務，有時也會到綜藝節目分享看診故事，和同是醫師的老公結婚後，經常在社群曬出生活日常，是不少網友眼中的「人生勝利組」，而近日她再分享自己穿上泳衣的照片，火辣身材就連女網友也紛紛留言稱羨。
沈怡岒昨（18）日在臉書分享日前由老公掌鏡拍攝的泳裝照片，只見圖中的她穿著黑色泳衣，亮點是該泳衣側邊幾乎毫無布料，只用繩子和釦環交互固定，並開出一個個洞口，沈怡岒也在貼文中寫道「老公視角的我，不得不誇獎一下，他拍照技術真的有進步」。
沈怡岒發文稱讚，同是醫師的老公陳威宇也在同日發文說道「老婆誇獎我越來越會拍照，導致我卯起來當攝影師，手機打開全是老婆跟女兒照片，發現自己自拍越來越少，我是不是掉入工具人陷阱中，各位男士可以幫我解答嗎？」兩人互動可見一家人的好感情。
辣照釋出後，網友也紛紛大讚「陳醫生知道男人視角可以如何吸引，太香的畫面」、「拍的好有嗆辣韻味」、「全台最辣的醫生」、「都可以做雜誌封面了」、「身材真美，臉又漂亮，羨慕」、「這身材真的不得了，能登上國際版面吧」、「這真的是被醫生耽誤的模特兒」、「太犯規了！無死角的正」。
事實上，沈怡岒被不少網友讚賞為「全台最辣女醫師」，和老公育有兩位孩子，日前她也因生產導致身材稍微出現變化，為此身為專業外科整形醫師的老公還送她「母親節大禮」，協助進行身體雕塑等醫療協助，讓老婆也不辜負「全台最辣女醫師」的稱號。（編輯：張志浩）