數位中介法多恐怖？粉專曝懶人包　網：台灣言論自由末期

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甚至不僅網路平台，而是整體網通基建，《己爸偶》說，依據法案第 4 條規定，法案納管對象為「中華民國設立商業據點，或與我國實質關聯」的數位服務。與我國實質關聯的服務定義為，「其行銷或服務所使用文字、語言、貨幣、國碼、頂級網域或商品」，幾乎已包含了所有 C2C、B2C 與 B2B 的網路服務。依據法案第 2 條，連雲端儲存空間中都列入。甚至連 CDN(內容傳遞網路，多數商業網站會使用的負載平衡與資料流量傳遞伺服器)、DNS(解析域名為伺服器 IP)、網站域名商(販售網站域名)或 ISP(電信業者等網路提供商)，整體網通基礎建設，全都在「控管不當言論」範圍。
就算「與我國實質關聯」已經寫下了包山包海的限制，還特別寫入了「使用者對其服務之可及性」定義，作為帝王條款。《己偶爸》表示，「可及性」實際上就是「只要我國使用者可觸及」，因此你不管是哪國的公司，只要我國內的使用者可以透過網路存取到你的服務，不管你這公司的營業性質，就在法案列管範圍。
不僅如此，依據法案第 3 條，不當言論不需要由法院認定，像是行政院轄下的文化部、交通部、法務部、經濟部、農委會和教育部等各大部會都有直接認定的權利。對此，《己爸偶》也表示基本上就是「霸王條款」，「實際上就是行政院下方，所有的行政主管機關，皆有定義『不當言論』的權力」。
再依據法案第5條，「不當言論」定義，除了兒少、人性和犯罪偵查以外，還包含「國家安全或國防等公共安全維持」；若被認定為不當言論，平台需要加以管控，若平台方堅持不刪，依據法案第 46 條，將面臨單項最高台幣 1,000 萬元罰緩，同時依據法案第 55 條，採「屬地主義」，透過電信手段「阻斷使用者接取或使用服務」，禁止不限境內平台的網路連接。
對此，各大機構代表也群起反對，「LINE 台灣」表示「私人通訊也受介入，我們很遺憾。開後門繞過法院，讓行政機關有權詮釋法律，嚴重影響個資」；「PTT」表示「我們非營利平台也被列入太奇怪，沒有言論自由等於逼我們關站」；「Meta (Facebook) 台灣」表示「台灣今年才加入國際組織，呼籲不要使用強制斷網，尊重言論自由」。
「 蘋果台灣」認為「要業者揭露演算法與篩選機制等行為，已經觸及商業機密」；「Dcard」認為「原本以為不符合 230 萬人標準，但 NCC 又說個案管理，我們無所適從」；「巴哈」則說「有人發文論文有抄、有人發文沒抄，業者沒有能力判斷哪方為假訊息。未來此類案件，雙方論點的文會全數刪除，以求免責，嚴重危害言論自由」。
《己爸偶》也呼籲，「雖然不認為人民的意見反映會有用，但你若珍惜台灣寶貴的民主言論自由，請你一同站出來，表達反對意見」，貼文一出，網友紛紛留言，「言論審查，可悲」、「一言堂」、「哈哈，敬民主」、「真的太誇張」、「怎麼作法越來越像對岸」、「瘋狂世界」、「真扯蛋」、「歡迎來到綠色執政戒嚴時代」、「以後台灣人要翻牆才能罵政府惹」、「台灣言論自由末期了」、「(您的言論違反數位中介服務法，已被刪除)」、「全民英檢開始囉」」、「台灣人民思想言論大審查」。（編輯：郭佩蓉）