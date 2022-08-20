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啦啦隊女神誰最正？冠軍出爐是她　粉絲服了：剃平頭都贏

▲有網友好奇詢問「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位？」吸引大批鄉民們討論。（圖／翻攝林襄、峮峮臉書）
▲有網友好奇詢問「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位？」吸引大批鄉民們討論。（圖／翻攝林襄、峮峮臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 13:14:532022-08-20 13:17:26

棒球比賽中除了運動員的表現和賽事情況受到關注外，場邊一大「嬌點」的啦啦隊女神們，在比賽中賣力應援、跳舞，也圈粉無數粉絲喜愛。對此，就有網友好奇詢問「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位？」吸引大批鄉民們討論。

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有網友於PTT八卦板上以「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位？」為題發文，表示許多人進入球場，除了賽事狀況，多數人也相當關心場邊啦啦隊的美姿，讓他好奇詢問「請問！各位心目中最頂的台灣職棒啦啦隊員是哪一位啊？」

▲Yuri陳怡叡分享私密自拍。（圖／陳怡叡臉書）
▲許多網友紛紛點名樂天女神Yuri。（圖／翻攝陳怡叡臉書）
問題一出，在眾多留言中，以樂天女孩「Yuri陳怡叡」呼聲最高，鄉民認為「yuri我婆」、「Yuri還是頂」、「青菜蘿蔔各有所好，不過Yuri還是公認很優」、「Yuri剃平頭都贏好嗎」。

除此之外，許多啦啦隊女神如峮峮、林襄、短今、籃籃、孟潔等，皆有許多粉絲支持，直言「肯定是峮峮」、「孟潔、林襄、Yuri」、「個人最愛短今」、「個性的話，感覺籃籃最頂阿」、「問就是林襄」、「yuri、慈妹、林襄中職三本柱」。

▲峮峮是中華職棒啦啦隊女神之一。（圖／翻攝峮峮IG）
▲峮峮是中華職棒啦啦隊女神之一。（圖／翻攝峮峮IG）
▲原PO透露自己「因為林襄分手了」，原來是因為前女友問他「覺得林襄怎麼樣」，而他的回應卻讓女友爆氣提分手，還被罵「膚淺」。（圖／林襄IG）
▲林襄近期人氣暴漲。（圖／林襄IG）
▲有女網友詢問，啦啦隊選一位當女友？要選誰？結果超多人點名籃籃。（圖／籃籃IG）
▲樂天啦啦隊女神籃籃長相甜美。（圖／籃籃IG）
▲「最正球經」孟潔大方送福利，粉色比基尼的照片，擠進萬人爭相朝聖。（圖／孟潔IG）
▲樂天女孩孟潔因在《全明星運動會》中擔任經理而知名度大漲。（圖／孟潔IG）
另外，也有網友點名其他人選，「我最愛是畇二」、「當然是我婆倪暄Eli」、「若潼吧？樂天低調系正妹」、「詩媛最頂」、「菲菲我婆」。（編輯：陳雅雲）

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