啦啦隊女神誰最正？冠軍出爐是她 粉絲服了：剃平頭都贏
棒球比賽中除了運動員的表現和賽事情況受到關注外，場邊一大「嬌點」的啦啦隊女神們，在比賽中賣力應援、跳舞，也圈粉無數粉絲喜愛。對此，就有網友好奇詢問「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位？」吸引大批鄉民們討論。
有網友於PTT八卦板上以「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位？」為題發文，表示許多人進入球場，除了賽事狀況，多數人也相當關心場邊啦啦隊的美姿，讓他好奇詢問「請問！各位心目中最頂的台灣職棒啦啦隊員是哪一位啊？」
問題一出，在眾多留言中，以樂天女孩「Yuri陳怡叡」呼聲最高，鄉民認為「yuri我婆」、「Yuri還是頂」、「青菜蘿蔔各有所好，不過Yuri還是公認很優」、「Yuri剃平頭都贏好嗎」。
除此之外，許多啦啦隊女神如峮峮、林襄、短今、籃籃、孟潔等，皆有許多粉絲支持，直言「肯定是峮峮」、「孟潔、林襄、Yuri」、「個人最愛短今」、「個性的話，感覺籃籃最頂阿」、「問就是林襄」、「yuri、慈妹、林襄中職三本柱」。
另外，也有網友點名其他人選，「我最愛是畇二」、「當然是我婆倪暄Eli」、「若潼吧？樂天低調系正妹」、「詩媛最頂」、「菲菲我婆」。（編輯：陳雅雲）