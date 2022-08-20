逛好市多掉入「暗黑陷阱」！會員結帳爆尷尬：被騙好幾次
美式賣場「好市多」近年來在台人氣高漲，且因其「退貨機制」相當方便，更加受到許多會員喜愛。不過，最近就有網友點出好市多「暗黑陷阱」，大嘆「要仔細看一下！」而引起討論。
有網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，表示他前陣子到好市多消費時，意外發現一款1999元的隨身碟特價便宜300元。但等到他結帳時，才得知是「黑卡才有優惠」。仔細一瞧價格標示牌上，確實在數字300旁有寫上一段「黑鑽卡專屬優惠」，讓原PO不禁大嘆「以後店裡售價標示，要仔細看一下小字的說明」。
貼文曝光後，馬上引來不少苦主留言，「真的很小字，每次都會被騙」、「我也覺得字蠻小的，其實黑卡可以寫大一點，否則每次看結帳人員都得特地跟客戶說明，然後再回收產品真的蠻浪費時間的」、「我也有一次沒仔細看，直接買了需要黑卡才有的優惠商品」、「認同黑卡優惠的字可以大一些，因為有些商品旁也有放黑卡圖」。
但也有人持不同見解，認為「客人永遠只會看到折價，卻不會注意旁邊的備註，到那邊都一樣」、「結帳都會告知啊，我覺得沒什麼不妥」；甚至有人指出，價格牌旁其實有貼出一張黑鑽卡照片「等等！旁邊就一個超大牌子寫黑卡啊」、「左邊掛了黑卡板子，也是提醒。」、「其實看到旁邊的黑卡就知道是黑卡限定，我不會去注意價錢旁邊寫什麼字」。（編輯：陳雅雲）